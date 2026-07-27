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Kaynak: AA

Altın piyasasında hareketli seyir sürerken, standart altının kilogram fiyatı günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 210 bin TL olarak kayıtlara geçti.

GÜN İÇİNDE 6 MİLYON 240 BİN TL SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Altının kilogram fiyatı gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 6 milyon 152 bin TL, en yüksek 6 milyon 240 bin TL seviyesini gördü.

Cuma gününü 6 milyon 160 bin 999 TL seviyesinden tamamlayan altın, böylece yeni işlem gününde yüzde 0,8 değer kazandı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 5,2 MİLYAR TL OLDU

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 214 milyon 724 bin 902,31 TL olurken, işlem miktarı 839,28 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 350 milyon 923 bin 567,31 TL seviyesine ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla:

Dünya Katılım Bankası

Çakmakçı Kıymetli Madenler

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Uğuras Kıymetli Madenler

olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: