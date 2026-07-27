Altın piyasasında hareketli seyir sürerken, standart altının kilogram fiyatı günü yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 210 bin TL olarak kayıtlara geçti.
GÜN İÇİNDE 6 MİLYON 240 BİN TL SEVİYESİNİ TEST ETTİ
Altının kilogram fiyatı gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi.
Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 6 milyon 152 bin TL, en yüksek 6 milyon 240 bin TL seviyesini gördü.
Cuma gününü 6 milyon 160 bin 999 TL seviyesinden tamamlayan altın, böylece yeni işlem gününde yüzde 0,8 değer kazandı.
ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 5,2 MİLYAR TL OLDU
KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 214 milyon 724 bin 902,31 TL olurken, işlem miktarı 839,28 kilogram olarak gerçekleşti.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 350 milyon 923 bin 567,31 TL seviyesine ulaştı.
EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla:
Dünya Katılım Bankası
Çakmakçı Kıymetli Madenler
Türkiye Emlak Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Uğuras Kıymetli Madenler
olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|6.160.999,00
|4.058,00
|En Düşük
|6.152.000,00
|4.052,20
|En Yüksek
|6.240.000,00
|4.098,50
|Kapanış
|6.210.000,00
|4.090,00
|Ağırlıklı Ortalama
|6.216.329,78
|4.086,33
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.214.724.902,31
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|839,28
|Toplam İşlem Adedi
|75