Altın piyasasında hareketli seyir sürerken, standart altının kilogram fiyatı günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 210 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026)Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Temmuz 2026)Ekonomi

GÜN İÇİNDE 6 MİLYON 240 BİN TL SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Altının kilogram fiyatı gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 6 milyon 152 bin TL, en yüksek 6 milyon 240 bin TL seviyesini gördü.

Cuma gününü 6 milyon 160 bin 999 TL seviyesinden tamamlayan altın, böylece yeni işlem gününde yüzde 0,8 değer kazandı.

Borsa, altın ve döviz gün ortasını nasıl kapattı?Borsa, altın ve döviz gün ortasını nasıl kapattı?Ekonomi

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 5,2 MİLYAR TL OLDU

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 214 milyon 724 bin 902,31 TL olurken, işlem miktarı 839,28 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 350 milyon 923 bin 567,31 TL seviyesine ulaştı.

Altının kilogram fiyatı yeniden yükseldi: 6 milyon 210 bin TL seviyesini gördü - Resim : 3

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla:

Dünya Katılım Bankası
Çakmakçı Kıymetli Madenler
Türkiye Emlak Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Uğuras Kıymetli Madenler
olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.160.999,00 4.058,00
En Düşük 6.152.000,00 4.052,20
En Yüksek 6.240.000,00 4.098,50
Kapanış 6.210.000,00 4.090,00
Ağırlıklı Ortalama 6.216.329,78 4.086,33
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.214.724.902,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 839,28
Toplam İşlem Adedi 75