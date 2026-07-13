Kaynak: AA

Altın piyasasında kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 110 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 161 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda ise yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 141 bin liradan kapanış yaptı. Önceki kapanışın 6 milyon 185 bin lira olduğu hatırlandı.

İŞLEM HACMİ MİLYARLARI AŞTI

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 726 milyon 631 bin 858,45 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 770,13 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 764 milyon 36 bin 867,58 liraya ulaştı.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler ve Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Piyasadaki bu düşüşün kısa vadeli mi yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı olduğu ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: