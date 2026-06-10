Kaynak: AA

Gün içinde en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 485 bin lira seviyelerini gören altın, önceki günü 6 milyon 463 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyar 399 milyon 476 bin 517,37 lira olurken, işlem miktarı 2 bin 314,37 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 402 milyon 340 bin 244,50 lira seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: