Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günü sonunda milyon 365 bin liraya kadar gerilediği görüldü.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 303 bin lira, en yüksek 7 milyon 394 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 7 milyon 365 bin lira olarak kaydedildi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 423 bin 500 liradan belirlendi. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 994 milyon 484 bin 384,36 lira, işlem miktarı ise 1645,98 kilogram olarak belirlendi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 47 milyon 560 bin 221,37 lira olarak belirtildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak ortaya çıktı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şu şekilde oldu;