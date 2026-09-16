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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 777 bin liraya yükseldi.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜZDE 1,4 ARTTI

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 706 bin 500 lirayı, en yüksek ise 6 milyon 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin liradan tamamladı.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 6 milyon 682 bin liradan tamamlamıştı.

ALTINDA 2,4 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 449 milyon 58 bin 537 lira 43 kuruş olurken, işlem miktarı 362,87 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 856 milyon 758 bin 992 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın piyasasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar QNB Bank, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: