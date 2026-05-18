Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 6 bin 641 liradan bitirdi.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 647 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 715 liradan satışa çıkıyordu.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 537 dolardan işlem kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğu aktarılıyor.