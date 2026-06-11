Altının fırlayacağı zaman belli oldu: Uzman isim açıkladı

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altının ne zaman yükseleceği hakkında konuşan Şener, “Biz barış olduğunu duyarsak ya da böyle bir anlaşmaya varılırsa o zaman bu faiz beklentilerine rağmen altın fiyatlarının ons bazında ve gram bazında yükseldiğini görebiliriz. Yani Türkiye’de altın fiyatlarında doğal olarak ons fiyatları etkili olduğu için aslında altının hikâyesi bu şekilde.