Altının fırlayacağı zaman belli oldu: Uzman isim açıkladı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, altın hakkında önemli değerlendirmeler bulundu. Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a konuşan Şener, ABD ve İran savaşının altın fiyatları üzerinde ciddi etkisinin olduğunu belirtti.
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, altının ne zaman yükseleceğini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
ALTIN ÜZERİNDE CİDDİ BASKI
Altın fiyatları üzerinde çok ciddi bir baskı oluştuğunu belirten Şener, “Dikkat ederseniz cuma günü gelen tarım dışı istihdam rakamlarının beklenenden fazla çıkması, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının da yüksek çıkması Amerika’nın faiz artıracağı beklentisini oluşturdu. Bu da öncelikle kıymetli maden fiyatlarını aşağıya çekti. Yani şu an itibarıyla biliyorsunuz altın fiyatları 4.140 dolarlara kadar gerilemiş oldu aslına bakıldığında.
Amerika’da faizin artacağı beklentisiyle yatırımcıların yatırımlarını Amerikan tahvillerine ve Amerikan faizine yönlendirmiş olması altın fiyatlarını küresel çapta aşağıya çekiyor. Altının onsunun bu kadar gerilemiş olması Türkiye’de de gram altının fiyatlarını geriletiyor” sözlerini sarf etti.
Enflasyonun yüksek olacağı beklentisi masada olduğu sürece altın fiyatlarının gevşek kalacağını belirten Şener, “Yani bir taraftan da tabii sadece bu etkilemiyor. Aynı zamanda savaşın da devam ediyor olması, enerji fiyatlarının yüksek oluyor olması altını baskılıyor. Yani savaş bitmediği sürece, yani barış anlaşması imzalanmadığı sürece altın fiyatları bu şekilde baskılanacaktır” dedi.
ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?
Altının ne zaman yükseleceği hakkında konuşan Şener, “Biz barış olduğunu duyarsak ya da böyle bir anlaşmaya varılırsa o zaman bu faiz beklentilerine rağmen altın fiyatlarının ons bazında ve gram bazında yükseldiğini görebiliriz. Yani Türkiye’de altın fiyatlarında doğal olarak ons fiyatları etkili olduğu için aslında altının hikâyesi bu şekilde.
Yani bir taraftan Amerika’nın tahvil faizleri yükseliyor. Bir taraftan Amerika’da enflasyon yükseldiği için faiz yükseleceği beklentisi altın fiyatlarını baskılıyor. Bir taraftan da savaşın devam edip enerji fiyatlarının yüksek kalması altını baskılayan diğer ikinci unsur.
Bu ikisi devam ettiği sürece altın baskılanacak. Savaş biter, barış olursa altın fiyatlarının o zaman bir miktar yukarı taşındığını görebiliriz.
Fakat daha ziyade altındaki yüksek oranlı artış eğer Amerika’dan enflasyonla ilgili olumlu veriler gelirse ortaya çıkacaktır. Diyelim ki savaş bitti. Enflasyon verileri de düşmeye başladı. O zaman altın fiyatları yükselir. Yani bu da 4-5 aylık en azından bir süreç demektir” dedi.