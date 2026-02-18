ABD ile İran arasındaki görüşmelerde antlaşmaya yakın olduklarına dair olumlu mesajlar verilmişti. Bu durum ise güvenli liman talebinde azalmaya neden oldu. FED tarafından gelen “ilave faiz indirimleri mümkün” yönündeki değerlendirmeler de değerli metaldeki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.

ALTINDAKİ ANİ ALEV SÖNÜYOR

Dün yapılan açıklamanın ardından 5 bin dolar bandında olan ons altın 4 bin 860 dolar seviyelerine kadar sert bir düşüş yaşamıştı. Bu olayın ardından bugün ons altın tarafında neler yaşanacağı merak konusu olmuştu.

Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından bugünkü ilk işlemlerde altında tepki alımlarının etkili oldu. “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusu ise sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı.

ALTINDA SON DURUM

18 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları:

Gram altın: 7 bin 387 TL

Çeyrek altın: 12 bin 61 TL

Yarım altın: 24 bin 84 TL

Tam altın: 47 bin 948 TL

Gremse altın: 119 bin 781 TL

Ons altın: 4 bin 926 USD

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir