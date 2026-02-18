ABD ile İran arasındaki görüşmelerde antlaşmaya yakın olduklarına dair olumlu mesajlar verilmişti. Bu durum ise güvenli liman talebinde azalmaya neden oldu. FED tarafından gelen “ilave faiz indirimleri mümkün” yönündeki değerlendirmeler de değerli metaldeki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.
ALTINDAKİ ANİ ALEV SÖNÜYOR
Dün yapılan açıklamanın ardından 5 bin dolar bandında olan ons altın 4 bin 860 dolar seviyelerine kadar sert bir düşüş yaşamıştı. Bu olayın ardından bugün ons altın tarafında neler yaşanacağı merak konusu olmuştu.
Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından bugünkü ilk işlemlerde altında tepki alımlarının etkili oldu. “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusu ise sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı.
ALTINDA SON DURUM
18 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları:
Gram altın: 7 bin 387 TL
Çeyrek altın: 12 bin 61 TL
Yarım altın: 24 bin 84 TL
Tam altın: 47 bin 948 TL
Gremse altın: 119 bin 781 TL
Ons altın: 4 bin 926 USD
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir