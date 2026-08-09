Altının 2027’de ulaşacağı seviye belli oldu: Dev bankalar rakam vererek açıkladı

CİTİ: ÖNCE DURGUNLUK, ARDINDAN RALLİ

Citibank'ın beklentisi ise kısa vadede diğer bankalara göre daha temkinli.

Citi, önümüzdeki bir ay içerisinde altının yatay seyretmesini ve sınırlı bir geri çekilme yaşamasını bekliyor. Ancak bankaya göre bu sürecin ardından yılın son çeyreğinde güçlü bir yükseliş görülebilir.

Citi'nin tahmininde ons altının yılın son çeyreğinde 4.500 dolara, gelecek yılın ilk yarısında ise 5 bin doların üzerine çıkması bekleniyor.