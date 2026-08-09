Ons altın haftayı yüzde 2,39 yükselişle 4.342,18 dolardan tamamladı. Böylece değerli metal, ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kapanışlarından birini gerçekleştirirken, bankaların orta ve uzun vadeli öngörüleri de yatırımcıların odağına girdi.
Altının 2027’de ulaşacağı seviye belli oldu: Dev bankalar rakam vererek açıkladı
Altın fiyatlarının tarihi zirvelere yakın seyretmesi, küresel yatırım bankalarının beklentilerini de yukarı çekti. 6 dev banka altının 2027’de geleceği seviyeyi açıkladı.Baran Yalçın
UBS: 2027'DE 5 BİN DOLAR
UBS, altının önündeki en önemli desteklerden birinin merkez bankalarının devam eden alımları olduğunu belirtiyor. Banka, ons altının 2027'nin ilk yarısında 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceği tahmininde bulundu.
UBS'nin değerlendirmesine göre merkez bankalarının ikinci çeyrekteki altın alımı 289 tona ulaştı. 2026 genelinde alımların 1.000 tona yaklaşabileceği öngörülüyor.
Banka, altının 4 bin dolar ve altına gerilemesi halinde bu seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini belirtiyor. UBS ayrıca dengeli portföylerde altına orta tek haneli oranda yer verilmesini öneriyor.
RBC'NİN ZİRVE SENARYOSU 5.300 DOLAR
RBC Capital Markets ise daha iddialı bir tahminde bulunuyor. Bankanın iyimser senaryosunda ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5.132 dolar, 2027'de ise 5.296 dolar seviyesine çıkması bekleniyor.
RBC, yükseliş beklentisini merkez bankalarının güçlü talebi, Asya'daki yatırımcıların doğrudan külçe altına yönelmesi ve altın ETF'lerine yeniden başlayan para girişleriyle destekliyor. Banka, olumsuz senaryoda dahi altının 2027'de 3.661 dolar civarında güçlü bir seviyeyi koruyabileceğini değerlendiriyor.
MORGAN STANLEY: 2026 SONU HEDEFİ 5.200 DOLAR
Morgan Stanley Wealth Management, altının ocak ayındaki zirvesinden sonra yaşadığı sert düşüşte Fed'in şahin politikası, yükselen reel getiriler ve güçlü doların etkili olduğunu belirtti.
ETF'lerdeki çıkışların da fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden banka, buna rağmen uzun vadeli görünümünü değiştirmedi. Morgan Stanley analistleri 2026 yıl sonu için 5.200 dolarlık ons altın hedefini koruyor.
Raporda, altının faiz veya temettü geliri sağlamadığına dikkat çekilirken yatırımcılara portföylerinde yüzde 1 ila 3 arasında taktiksel altın bulundurma önerisi yapıldı.
STANDARD CHARTERED: 4.650 DOLARLIK YIL SONU TAHMİNİ
Standard Chartered da altının temel dinamiklerinin güçlü kaldığını düşünüyor. Bankanın tahminine göre ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4.200 dolar, son çeyreğinde 4.650 dolar ve daha uzun vadede 5 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.
Jeopolitik riskler, güvenli liman talebi ve merkez bankalarının alımları yükseliş beklentisinin temel dayanakları arasında gösteriliyor.
Banka ayrıca 4.500 dolar ve üzerinde maliyetlenen yaklaşık 200 tonluk ETF pozisyonunun, fiyatların yükselmesi halinde satış baskısı yaratabileceği konusunda uyarıyor.
CİTİ: ÖNCE DURGUNLUK, ARDINDAN RALLİ
Citibank'ın beklentisi ise kısa vadede diğer bankalara göre daha temkinli.
Citi, önümüzdeki bir ay içerisinde altının yatay seyretmesini ve sınırlı bir geri çekilme yaşamasını bekliyor. Ancak bankaya göre bu sürecin ardından yılın son çeyreğinde güçlü bir yükseliş görülebilir.
Citi'nin tahmininde ons altının yılın son çeyreğinde 4.500 dolara, gelecek yılın ilk yarısında ise 5 bin doların üzerine çıkması bekleniyor.
DEUTSCHE BANK: 4.700 DOLAR ADİL DEĞER
Deutsche Bank ise mevcut fiyatlamalar üzerinden yaptığı değerlendirmede altının yıl sonuna doğru ons başına 4.700 dolarlık adil değere ulaşabileceğini öngörüyor.
Banka, son dönemdeki düzeltmenin 3.900 dolar civarında taban oluşturduğunu değerlendirirken merkez bankalarının güçlü alımlarının ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin uzun vadeli görünümü desteklediğini belirtiyor.
Jeopolitik gelişmeler ve küresel mali belirsizliklerin de altına yönelik güvenli liman talebini canlı tutabileceği ifade ediliyor.