Serbest piyasada altının gramı 6 bin 294 liradan satılırken Kapalıçarşı’da ise 6 bin 746 lira oldu. Ons altın ise 4 bin 411 dolardan işlem görüyor.

Vatandaşlar Bursa’da kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yıldırım ilçesinde bir kuyumcu elindeki altınların tükenmesi sonrası çareyi dükkanın camına yazı asmakta buldu.

“VALLAHİ, BİLLAHİ YOK”

"Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" dediği anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.

Kuyumcu Ahmet Yasinkılıç, "Altında yaşanan sert düşüş talebi arttırınca, sabah yoğunluk yaşandı. Akşam olmadan gram, çeyrek altın tükendi. Şimdi vatandaşlar bizim altını stokladığımızı düşünüyor. Halbuki, şu an altın alacağımız tedarikçide altın kalmadı. Biz de artık yemin etmekten yorulduk. Çareyi cama yazı asmakta bulduk" dedi.