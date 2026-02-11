Goldman Sachs’ın son değerlendirmesi, küresel emtia piyasalarında yeni bir döneme işaret ediyor. Bankaya göre altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, yalnızca değerli metallere özgü bir gelişme değil; hükümetlerin ve yatırımcıların riskten korunma stratejilerinde köklü bir değişimin yansıması.

Analizde, merkez bankalarının jeopolitik gerilimler ve finansal kırılganlıklara karşı rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımlarını artırdığı, bu eğilimin son yıllarda fiyatları yukarı taşıdığı belirtildi. Ancak benzer yaklaşımın artık bakır başta olmak üzere sanayi metallerinde de görülmeye başladığına dikkat çekildi.

Tedarik güvenliği öne çıktı

Raporda, 2020’de yaşanan tedarik zinciri aksaklıkları ile 2022’deki enerji ve gıda krizlerinin ardından ülkelerin kritik hammaddelere erişimi güvence altına alma politikalarına hız verdiği vurgulandı.

Gümrük tarifeleri, ihracat sınırlamaları, yerli üretimi teşvik eden destek paketleri ve stratejik devlet stoklarının artırılması gibi adımların piyasaların yapısını değiştirdiği kaydedildi.

Goldman Sachs analistlerine göre bu gelişmeler, emtia piyasalarını küresel tek bir arz-talep dengesinden daha bölgesel ve parçalı bir yapıya taşıyor. Bu durum da fiyat oynaklığını artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bakırda arz fazlası beklentisine rağmen yükseliş

Analizde özellikle bakıra dikkat çekildi. 2025 yılı için küresel arz fazlası beklentisi bulunmasına rağmen ABD’de artan stoklama faaliyetlerinin uluslararası piyasadan arz çektiği ve bunun fiyatları yukarı yönlü etkilediği ifade edildi.

Özel sektör de stokluyor

Raporda yalnızca kamu otoritelerinin değil, özel sektör yatırımcılarının da belirsizlik ortamında altın ve bakır gibi metallere yöneldiği belirtildi. Varlık çeşitlendirme ve “sigorta” amacıyla yapılan bu alımların fiyatları desteklediği ve dalgalanma riskini artırdığı kaydedildi.

Uzmanlara göre stratejik emtia stoklarına yönelik yarışın sürmesi halinde küresel piyasalarda bölünme eğilimi güçlenebilir ve fiyat oynaklığı yeni normal haline gelebilir.