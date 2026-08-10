Altında yıl sonu beklentisi değişti: Uzman isim yeni seviyeyi açıkladı

Borcu Olanlar ve Düğün Yapacaklar İçin Kritik Uyarı

Piyasada düşüş endişesinden ziyade güçlü bir "yükseliş beklentisi" havasının hâkim olduğunu belirten Yıldırımtürk, vatandaşların panik satışı yapmadığını ve kademeli alımlara devam ettiğini söyledi. Düğün hazırlığında olanlar veya altın borcu bulunanlar için ise beklemek yerine mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini tavsiye etti.