Altında Yeni Ralli Hazırlığı: Düşüşler Panik Satışı Getirmedi
Jeopolitik gerilimler, küresel merkez bankalarının hamleleri ve fiziki altın talebi piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kısa vadeli geri çekilmelerin piyasada bir panik satışı yaratmadığına ve altının yeni bir ralliye hazırlandığına dikkat çekti.
Altında yıl sonu beklentisi değişti: Uzman isim yeni seviyeyi açıkladı
Fiyatlardaki kar satışları kimseyi yanıltmasın! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten ezber bozan yıl sonu tahmini geldi. Ons ve gram altında yeni rekor kapıda...Kaynak: Diğer
Altında Yeni Ralli Hazırlığı: Düşüşler Panik Satışı Getirmedi
Hürmüz Boğazı ve Petrol Detayı Baskıyı Hafifletti
Piyasalardaki oynaklığın arkasında küresel belirsizliklerin yattığını belirten Yıldırımtürk, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin rahatlaması ve Brent petrolün 98-100 dolar seviyelerinden 78-80 dolara gerilemesinin enflasyonist baskıyı azalttığını vurguladı. Bu durum merkez bankalarının faiz kararlarında elini rahatlattı.
Fed'in Faiz Baskısı Kalkıyor: Faiz İndirimi Gündeme Gelebilir
ABD Federal Rezerv Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değiştiğini ifade eden uzman isim, sene ortasında beklenen faiz artırımı ihtimalinin zayıfladığını belirtti. Yıl sonuna doğru bir faiz indiriminin dahi gündeme gelebileceğini söyleyen Yıldırımtürk, faiz baskısının kalkmasıyla ons altının küresel bazda güçlü bir destek bulduğunu kaydetti.
Merkez Bankalarının Altın İştahı Rekor Kırıyor
Altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel dinamiklerin başında küresel merkez bankalarının stratejik alımları geliyor. Çin, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin Amerikan tahvillerini satarak altına yöneldiğini belirten Yıldırımtürk, Dolara alternatif arayışların ons fiyatında kalıcı düşüşlerin önüne geçtiğini altını çizdi.
Yıl Sonu Tahmini Şok Etti: Gram Altın 10.000 - 11.000 TL Olabilir!
İç piyasada gram altının seyrini değerlendiren Mehmet Ali Yıldırımtürk, Dolar/TL beklentisinin 53-55 TL bandına yükseldiğini hatırlattı. Ons altının 5.600 - 6.000 dolar seviyelerini test etmesi halinde gram altının da yıl sonunda 10.000 - 11.000 TL bandına ulaşmasının son derece rasyonel bir beklenti olduğunu vurguladı.
Borcu Olanlar ve Düğün Yapacaklar İçin Kritik Uyarı
Piyasada düşüş endişesinden ziyade güçlü bir "yükseliş beklentisi" havasının hâkim olduğunu belirten Yıldırımtürk, vatandaşların panik satışı yapmadığını ve kademeli alımlara devam ettiğini söyledi. Düğün hazırlığında olanlar veya altın borcu bulunanlar için ise beklemek yerine mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini tavsiye etti.
"Beklemek Yerine Mevcut Seviyeler Değerlendirilmeli"
Yıldırımtürk, mayıs ayında işaret ettiği 10.000-11.000 TL bandı öngörüsünü koruduğunu belirterek; altın alacakların veya borç kapatacakların fiyatların daha da yükselme ihtimaline karşı bu seviyeleri kaçırmaması gerektiğinin altını çizdi.