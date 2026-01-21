Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler devam ediyor. ABD Başkanı Trump, gözünü Grönland’a dikerken Avrupa ülkeleri sert tepki gösterdi. Trump, buna karşılık 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi koyma kararı aldı.

Artan jeopolitik risklerin Davos Zirvesi’nde nasıl ele alınacağı merak konusu olurken piyasalar adeta alev aldı. Atın fiyatları sabah erken saatlerde rekor seviyeye geldi.

Altının gram fiyatı 6 bin 901 liraya gelerek rekor kırdı. Gram altındaki değer artışı dünkü kapanışa göre yüzde 2,30’u buldu. Ons altın ise 4 bin 865 dolarla rekor kırdıktan sonra, kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 4 bin 873 dolara gelerek bir kez daha rekor tazeledi.

Çeyrek altın 11 bin 261 liraya yükselirken tam altın ise 44 bin 868 liradan işlem görüyor.

ABD VE JAPON PİYASALARINDA TOPARLANMA SİNYALİ

Öte yandan Küresel borç piyasalarında dalgalanmaya yol açan satış dalgasının ardından Japon tahvilleri toparlandı; ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri ise oynaklığın hafifleme belirtileri göstermesiyle yükseldi.