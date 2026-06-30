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Kaynak: AA

Altının kilogram fiyatı gün içinde 5 milyon 970 bin lira ile 6 milyon 95 bin lira arasında sert hareketler gösterdi. Kapanışta ise yüzde 0,8’lik düşüş kaydedildi.

DÜNKÜ SEVİYEYE GÖRE GERİLEME

Standart altın, bir önceki günü 6 milyon 103 bin liradan kapatmıştı. Son düşüşle birlikte piyasada aşağı yönlü baskı dikkat çekti.

İŞLEM HACMİ MİLYARLARI AŞTI

KMKTP’de altın işlemlerinde toplam hacim 5,6 milyar lirayı aşarken, işlem miktarı 925 kilogram seviyesinde gerçekleşti. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 6 milyar liranın üzerine çıktı.

PİYASADA EN AKTİF KURUMLAR

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası öne çıktı.

PİYASADA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Altındaki geri çekilme, yatırımcıların temkinli duruşunu artırırken, piyasalarda kısa vadeli yön arayışı devam ediyor.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: