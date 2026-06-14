Uzmanlara göre savaş ve jeopolitik krizler her zaman altın fiyatlarında yükseliş anlamına gelmiyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, değerli metalin kısa vadede dış etkenlerden çok kendi piyasa dinamikleriyle hareket ettiğini ortaya koydu.
Altında şaşırtan gelişme: Güvenli liman efsanesi çöküyor mu?
Orta Doğu'daki çatışmalar küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altındaki düşüş dikkat çekti. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yükselmesi beklenen altının değer kaybetmesi, uzun yıllardır kabul gören "güvenli liman" efsanesi çöküyor mu?Kaynak: Haber Merkezi
SAVAŞ ORTAMINDA ALTIN GERİLEDİ
Piyasalarda risk iştahının düştüğü dönemlerde yatırımcıların genellikle altına yöneldiği biliniyor. Ancak son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gerilimlere rağmen altın fiyatlarında görülen geri çekilme dikkat çekici bulundu.
Emtia analistlerine göre, jeopolitik risklerin yükselmesine rağmen altının beklenen performansı göstermemesinin, yatırımcı davranışlarının değişmeye başladığına işaret ettiğini belirtiyor.
ALTIN İLE JEOPOLİTİK RİS ARASINDAKİ İLİŞKİ SANILDIĞI KADAR GÜÇLÜ DEĞİL
Uzmanların yaptığı analizlerde, altın fiyatları ile Jeopolitik Risk Endeksi arasındaki ilişkinin uzun yıllardır istikrarlı olmadığı görüldü.
1968 yılından bu yana yapılan incelemelerde altın fiyatları ile jeopolitik risk göstergelerinin bazı dönemlerde aynı yönde, bazı dönemlerde ise tamamen zıt hareket ettiği tespit edildi.
Bu durum, savaş veya kriz dönemlerinde altının her zaman yükselmediğini ortaya koyuyor.
ENFLASYON VE DOLARLA İLİŞKİSİ DE DEĞİŞKEN
Analizlerde yalnızca jeopolitik riskler değil, yatırımcıların altınla doğrudan bağlantılı gördüğü enflasyon, dolar endeksi ve ekonomik belirsizlik göstergeleri de incelendi.
Elde edilen sonuçlar, altının bu göstergelerle olan ilişkisinin de dönemsel olarak değiştiğini gösterdi. Uzmanlara göre altın fiyatlarını tek bir faktörle açıklamak giderek zorlaşıyor.
UZUN VADEDE GÜCÜNÜ KORUYOR
Buna rağmen altının uzun vadeli yatırımcılar açısından önemini koruduğu vurgulanıyor.
Akademik çalışmalara göre altın, uzun yıllara yayılan dönemlerde satın alma gücünü koruyabilen önemli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak kısa ve orta vadede fiyat hareketleri oldukça dalgalı olabiliyor ve beklentilerin tersine gelişebiliyor.
UZMANLARDAN ALTIN YARIMCILARINA UYARI
Piyasa uzmanları, altın yatırımlarının günlük gelişmelere veya jeopolitik olaylara göre sürekli değiştirilmesinin sağlıklı bir strateji olmayabileceğine dikkat çekiyor.
Uzun vadeli plan yapan yatırımcıların portföylerinde belirli bir oranda altın bulundurmasının daha dengeli bir yaklaşım olduğu belirtilirken, kısa vadeli fiyat hareketlerinin tek başına yatırım kararı için yeterli görülmemesi gerektiği ifade ediliyor.
Orta Doğu'daki gerilim sürerken altının beklenmedik performansı, yatırımcıların güvenli liman kavramını yeniden sorgulamasına neden olmuş durumda.