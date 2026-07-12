Altın piyasasında yön arayışı sürerken, küresel finans kuruluşlarının açıkladığı yeni tahminler yatırımcıların kafasını karıştırdı. Ons altın tarihi zirvesinden geri çekilirken, büyük bankaların gelecek dönem beklentileri farklı senaryolar ortaya koydu.
'Altın'da pusula şaştı: Dev bankalar gram altın için yıl sonu tahminlerini açıkladı
Ons altın 4 bin 118 dolar seviyelerine gerilerken, dünyanın önde gelen yatırım bankalarının 2026 altın beklentileri dikkat çekti. HSBC 4 bin 560 dolar, Bank of America 4 bin 360 dolar tahmini açıklarken, Morgan Stanley ons altında 5 bin 200 dolar seviyesini işaret etti.Dilek Taşdemir
Ons altın, 28 Ocak 2026 tarihinde gördüğü 5 bin 589,38 dolarlık tarihi zirvenin ardından yaklaşık yüzde 26,3 değer kaybederek 4 bin 118 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise piyasada 6 bin 179 TL seviyelerinde işlem görüyor.
HSBC ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Küresel banka HSBC, 2026 yılı ortalama ons altın beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Banka, daha önce 4 bin 864 dolar olarak açıkladığı ortalama tahminini 4 bin 560 dolara çekti. Bu değişiklik yaklaşık 304 dolarlık ve yüzde 6,3’lük düşüşe işaret etti.
HSBC, buna rağmen uzun vadeli beklentisini korudu. Bankanın tahminlerine göre:
2026 yıl sonu ons altın beklentisi: 4 bin 750 dolar
2027 yıl sonu ons altın beklentisi: 5 bin 25 dolar
Banka, ons altında yılın geri kalanında 3 bin 800-4 bin 700 dolar aralığında hareket görülebileceğini öngördü.
BANK OF AMERİKA BEKLENTİSİNİ AŞAĞI ÇEKTİ
Bank of America da Fed’in para politikası ve faiz beklentileri nedeniyle altın tahmininde değişikliğe gitti.
Banka, 2026 yılı ortalama ons altın beklentisini yaklaşık yüzde 14 düşürerek 4 bin 360 dolara indirdi. Ancak uzun vadede 5 bin dolar seviyesinin ulaşılabilir olduğu değerlendirmesinde bulundu.
JPMORGAN DAHA TEMKİLİ HAREKET EDİYOR
JPMorgan ise altın fiyatlarında daha dengeli bir tablo çizdi.
Bankanın tahminleri şöyle:
2026 üçüncü çeyrek: 4 bin 300 dolar
2026 dördüncü çeyrek: 4 bin 500 dolar
JPMorgan, güçlü ABD ekonomik verileri ve olası Fed faiz artırımlarının altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceğini belirtti.
MORGAN STANLEY EN YÜKSEK HEDEFİ VERDİ
Bankalar arasında en iyimser tahminlerden biri Morgan Stanley’den geldi.
Banka, altın ETF’lerine güçlü para girişlerinin devam etmesi halinde ons altının 2026 yılının ikinci yarısında 5 bin 200 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.
GOLDMAN SACHS'TAN 4 BİN 500-4 BİN 900 DOLAR BEKLENTİSİ
Goldman Sachs ve piyasa genelindeki beklentiler ise ons altında orta vadede 4 bin 500-4 bin 900 dolar bandına işaret ediyor.
Analistler, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyatları destekleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.
HSBC tahmini: 2026 ortalama 4.560 dolar - Açıklama: 2026 ortalama tahminini 304 dolar düşürdü.
HSBC tahmini: 2026 yıl sonu: 4.750 dolar - Açıklama: Yıl sonu hedefini değiştirmedi.
Bank of America tahmini: 4.360 dolar - Açıklama: 2026 ortalama tahminini yaklaşık %14 aşağı çekti.
JPMorgan tahmini: 3Ç: 4.300 dolar - Açıklama:Üçüncü çeyrek tahmini.
JPMorgan Tahmin: 4Ç: 4.500 dolar - Açıklama: Dördüncü çeyrek tahmini.
Goldman Sachs tahmini: 4.500-4.900 dolar - Açıklama: Orta vadede yükseliş beklentisini koruyor
Morgan Stanley Tahmin: 5.200 dolar - Açıklama:2026 ikinci yarısı için en iyimser tahminlerden biri.