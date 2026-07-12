Altında pusula şaştı: Dev bankalar 2026 için farklı rakamlar verdi

HSBC ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Küresel banka HSBC, 2026 yılı ortalama ons altın beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Banka, daha önce 4 bin 864 dolar olarak açıkladığı ortalama tahminini 4 bin 560 dolara çekti. Bu değişiklik yaklaşık 304 dolarlık ve yüzde 6,3’lük düşüşe işaret etti.

HSBC, buna rağmen uzun vadeli beklentisini korudu. Bankanın tahminlerine göre:

2026 yıl sonu ons altın beklentisi: 4 bin 750 dolar

2027 yıl sonu ons altın beklentisi: 5 bin 25 dolar

Banka, ons altında yılın geri kalanında 3 bin 800-4 bin 700 dolar aralığında hareket görülebileceğini öngördü.