Altın tarafından yaşanan tarihi hareketlilik ve yatırımcı talebiyle birlikte arzın da kısıtlı olması iç piyasa ile dış piyasa arasında altın makasını açtı. Kuyumcularda altının kilogram/dolar fiyatı 12 bin dolar(522 bin 120 TL) seviyelerine geldi. Kısacası yurt dışına göre altının kilogram fiyatı iç piyasada 12 bin dolar daha pahalı çıktı.

Gram altının spot fiyat ile Kapalıçarşı’daki fiyatı arasındaki makas dikkat çekiyor. Kuyumcularda altın fiyatının neden pahalı olduğu ise merak ediliyor.

'ALTININ KİLOGRAMI 12 BİN DOLAR DAHA PAHALI'

Milliyet’e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, farkın nedenine dair şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene hazirana kadar yurt dışı piyasa ile yurt içi piyasa arasında kg fiyat farkı 100 dolara kadar düşmüştü. Onun öncesinde 3.500 kg/dolar olmuştu. Daha sonra 5000 dolar olduğu zamanlar da oldu. Kasım ayında bu fark 400 dolardı. Ondan sonra 1.500-2.000 dolar oldu. Pazartesi itibarıyla kilogram başına 12 bin dolar oldu. Bu altını işleyen, kuyumcuya maliyeti 12 bin dolar oluyor. Yani dış piyasaya göre iç piyasada altının kilogramı 12 bin dolar daha pahalı. Bu fiyat dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farktır"