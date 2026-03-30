Yurt içinde altının gram fiyatı 6 bin 491 lira seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise spot altın yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 4.466,99 dolar seviyesine geriledi.

Altın, içinde bulunduğumuz ayda yüzde 15’ten fazla değer kaybederek Ekim 2008’den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Bu gerilemede en önemli etkenlerden biri ABD dolarındaki güçlenme oldu.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD-İsrail-İran savaşının 28 Şubat’ta başlamasından bu yana dolar yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Güçlenen dolar, yatırımcıların altın gibi alternatif varlıklara olan talebini azaltarak fiyatların düşmesine neden oluyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM BELİRLEYİCİ

ABC Refinery Küresel Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, altındaki düşüşün temelinde makroekonomik değişimlerin olduğunu belirtti. Frappell, faiz beklentilerindeki büyük değişimin doları desteklediğini ve bunun da altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Yatırımcılar artık bu yıl ABD’de faiz indirimi ihtimalini daha düşük görüyor. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırması, para politikasında gevşeme alanını daraltıyor. Bu durum, çatışma öncesinde beklenen iki faiz indirimi beklentisiyle çelişiyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times’a verdiği röportajda İran’daki petrolü almak istediğini ve Harg Adası’ndaki ihracat merkezini ele geçirebileceğini söyledi. Bu tür açıklamalar, enerji fiyatlarında yükselişe ve dolayısıyla enflasyon baskısına yol açarak altın fiyatlarını dolaylı olarak etkiliyor.



PİYASALARDA VOLATİLİTE BEKLENTİSİ ARTIYOR

Frappell, son fiyat hareketlerinin aşırı satım tepkisi olabileceğini ve düşüşlerin tersine dönme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için piyasa hareketlerinin bu hafta içinde teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hızlı değişen haber akışı nedeniyle piyasalarda yüksek volatilite beklentisi öne çıkıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki düşüşe paralel olarak diğer değerli metallerde de karışık bir seyir gözlendi:

Gümüş yüzde 1,3 düşüşle 68,67 dolar

Platin yüzde 0,3 artışla 1.868,11 dolar

Paladyum yüzde 1 yükselişle 1.391 dolar