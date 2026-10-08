Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti

Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti

Petrolün 100 doların üzerine çıkması ve tahvil faizlerinin yükselmesi küresel piyasalarda baskıyı artırdı. Ekonomist Tuna Kaya, altının ekim ayı boyunca seyrine dair tahmin yürüterek olası senaryolara değindi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 1

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artış yatırımcıların risk iştahını zayıflatıyor.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 2

Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz çevresindeki gelişmeler izlenirken petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması satış baskısını güçlendirdi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 3

Dolar endeksi ve tahvil faizleri yükselirken altın, gümüş ve platin geriledi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 4

Ekonomist Tuna Kaya, mevcut tablonun önümüzdeki dönemde de piyasaları zorlayabileceğini belirtti.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 5

Hürmüz'deki gerilimin yanı sıra Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların ve Kızıldeniz hattındaki risklerin devam edebileceğini aktardı.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 6

Kaya, Suudi Arabistan'ın durumun yıl sonuna kadar sürebileceğini değerlendirdiğini söyledi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 7

ABD borsalarının önceki gün zirve seviyelerini test ettiğini belirten Kaya, takip eden seansta küresel ölçekte satışların öne çıktığını ifade etti.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 8

Petrolün yüksek seyretmesine ilişkin endişelerin piyasaları etkilediğini belirten Kaya, yükselen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin de baskıyı artırdığını kaydetti.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 9

Ons altının 4.100 dolara kadar çekilmesini değerlendiren Kaya, 4.000-4.100 dolar aralığını kritik destek bölgesi olarak gösterdi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 10

Düşüşün bir süre daha sürebileceğini belirten Kaya, bunun orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini söyledi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 11

Kaya, altındaki geri çekilmenin bir "tuzak düşüş" olabileceğini belirterek Çin Merkez Bankası'nın önemli bir alıcı olduğunu vurguladı.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 12

Yukarı yönlü hareketin yeniden güçlenmesi için ise 4.300 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini ifade etti.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 13

Çin Merkez Bankası'nın yaklaşık iki yıldır düzenli altın alımı yaptığını belirten Kaya, fiyatların gerilediği dönemlerde bu alımların daha agresif hale geldiğini söyledi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 14

Bankanın eylül ayındaki düşüş sırasında rezervlerine 23 ton altın eklediğini aktardı.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 15

Rusya'nın da alımlarını artıracağını belirten Kaya, 7 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında döviz ve altın alımlarının beş katına çıkarılacağını söyledi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 16

Gram altının 6.500 TL seviyesinde bulunduğunu belirten Kaya, gün içerisinde 6.430 TL'ye kadar geri çekilme yaşandığını söyledi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 17

Kaya, gram altında 6.300 TL seviyesini son dip olarak gördüğünü belirterek, bu bölgenin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olabileceğini ifade etti.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 18

Gümüşün 60 doların altına gerilediğini ve 59,23 doları gördüğünü belirten Kaya, 63 doları direnç seviyesi olarak takip ettiğini söyledi.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 19

Fiyatın yeniden 58,57 dolara kadar çekilebileceğini belirten Kaya, altında 4.000-4.100 dolar bandının kırılması durumunda gümüşte 57-58 dolar aralığının gündeme gelebileceğini ifade etti.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 20

Kaya, bu seviyelerin de gümüşte orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini belirtti.

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Altında ekim ayı senaryosu: Tuna Kaya kritik seviyelere işaret etti - Resim: 21

(Tgrthaber.com)

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