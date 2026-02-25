Ocak 2026’da internetten yapılan altın alışverişleri tarihi zirveye ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin paylaştığı verilere göre; Ocak 2026’da internetten kartla yapılan altın alışverişi 4 milyar 696 milyon TL’ye geldi.

ALTIN ALIMLARI DİJİTALDE REKOR KIRDI

Merkez Bankası’nın ilk kez açıkladığı anket sonuçlarına göre; hane halkının yüzde 55’i yatırım tercihini altından kullandığı görüldü. Dijital kanallardaki satış hacmi de göze çarpıyor.

Bu rakam, 2025 yılında aylık ortalama 2 milyar 951 milyon TL bandındaydı. Altın alışverişinde tüm zamanların en yüksek aylık hacmine ulaştı. Yerli kartların yurtiçi içi kullanımında internetten kuyumcu alışverişi yapılan sadece 29,68 milyon lira olarak ortaya çıktı.

İŞLEM SAYISI DA REKOR KIRDI

2023 yılında aylık ortalama 399 milyon TL olan internetten altın satış hacmi, 2026’nın Ocak ayında 4,7 milyar TL’ye yükselerek yaklaşık 12 kat artış yaşadı. 2025 ortalamasıyla karşı karşıya gelince aylık hacimde yüzde 59’luk yükseliş göze çarptı.

Online altın alışverişinde işlem sayısı da rekor kırdı. 2023’te aylık ortalama 79 bin adet olan işlem sayısı, 2026 Ocak ayında 130 bin seviyelerine geldi.