Şener, ABD-İran gerilimi, tırmanan petrol fiyatları ve Fed’in faiz politikalarının değerli metaller üzerindeki baskısını tek tek analiz etti.
Altında dengeler değişecek: Sefer Şener tarih ve rakam verdi
TGRT Haber ekranında piyasaların son durumunu değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altın ve gümüş yatırımcıları için hayati uyarılarda bulundu.Aykut Metehan
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Sefer Şener'in öngörüleri şöyle...
ALTINDA İBRE NEDEN AŞAĞI KAYDI? PETROL VE SAVAŞ RİSKİ
Altın fiyatlarındaki anlık çekilmeleri ve dalgalanmayı değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, piyasanın birinci belirleyicisinin yükselen enerji fiyatları olduğunu belirtti:
"Savaşla ilgili her gün farklı mesajların gelmesi ve petrol fiyatlarının değişmesi şu anda altının birinci belirleyicisi. ABD Başkanı Trump’ın İran ile anlaşma yapmayabileceklerini açıklamasıyla petrol 90 doların üzerini gördü. Enerji fiyatları yukarı taşındığı sürece altın başta olmak üzere kıymetli metallerde aşağı yönlü çekilmeler yaşanıyor."
ASIL BELİRLEYİCİ ABD FAİZLERİ VE FED BEKLENTİSİ
Sadece savaş veya enerji odaklı bakmanın eksik olacağını vurgulayan Şener, ABD Merkez Bankası (Fed) ve faiz patikasına dikkat çekti:
Fed Beklentileri Değişti: Yıl başında Eylül ve Aralık aylarında iki faiz artışı beklenirken, mevcut durumda Eylül ayında faiz artışı ihtimali neredeyse imkansız hale geldi.
Tahvil Faizi Etkisi: ABD tahvil faizlerindeki sert değişimler altın fiyatlarını geriletiyor.
80 Dolar Sınırı: Brent petrolün 91 dolara çıkması küresel risk oluşturuyor. Petrol 80 doların altına inip Fed'den indirim mesajları gelmedikçe altındaki 50-100 dolarlık dalgalanmalar sürecek.
GÜMÜŞTE FARKLI SENARYO: SANAYİ VE ÇİP TALEBİ PATLADI
Gümüşün altından daha farklı bir kulvarda hareket ettiğini ifade eden Prof. Dr. Sefer Şener, gümüşteki yüksek talep baskısına işaret etti:
"Gümüş sadece bir tasarruf aracı değil, aynı zamanda sanayi ürünü. Telefon çiplerinden otomotivdeki yapay zeka çiplerine ve elektrikli araç şarj sistemlerine kadar gümüşe çok yoğun bir talep var. Bu yüksek sanayi talebi, gümüşte çok daha sert ve yüksek oranlı fiyat hareketlerini beraberinde getiriyor."
KRONİK ARZ YETERSİZLİĞİ FİYAT OYNAKLIĞINI TETİKLİYOR
Gümüş piyasasında son 3 yıldır ciddi bir arz sıkıntısı yaşandığını belirten Şener, yatırımcıları fiyattaki sert oynaklığa karşı uyardı:
3 Yıldır Arz Yetersiz: Küresel gümüş üretimi, mevcut yüksek talebi karşılamakta yetersiz kalıyor.
Yüksek Dalgalanma: Arzın kısıtlı kalması, ons fiyatında çok daha agresif artış ve azalışlara yol açıyor.
Yatırımcı Riski: Yüksek oynaklık nedeniyle zamanlamayı iyi yapamayan yatırımcıların zarar etme riski katlanıyor.
ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ? "GÜMÜŞTE SINIR YOK!"
Altın ve gümüşün risk profilini kıyaslayan Prof. Dr. Sefer Şener, gümüş ons fiyatındaki ekstrem hareketliliğe dikkat çekti:
"Altın nispeten daha stabil kalabiliyor, artış ve azalış oranları belli ölçülerde seyrediyor. Ancak gümüşte böyle bir sınır yok. Gümüş onsunun bir 60-65 dolarlara gerilediğini, bir de bakıyorsunuz 130 dolarları aştığını görebiliyorsunuz. Oynaklık bu kadar yüksekken çok daha temkinli olunmalı."
Dünyada yatırım tarzları tamamen değişti.
Tek bir değişkene (sadece savaş veya sadece enflasyon) odaklanarak karar vermek yatırımcıya hata yaptırır.
Zorlukla yapılan birikimleri korumak için gümüş gibi aşırı oynak enstrümanlarda tüm risk etmenleri ve piyasa koşulları çok iyi analiz edilmelidir.