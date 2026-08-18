Altında dengeler değişecek: Sefer Şener tarih ve rakam verdi

"Gümüş sadece bir tasarruf aracı değil, aynı zamanda sanayi ürünü. Telefon çiplerinden otomotivdeki yapay zeka çiplerine ve elektrikli araç şarj sistemlerine kadar gümüşe çok yoğun bir talep var. Bu yüksek sanayi talebi, gümüşte çok daha sert ve yüksek oranlı fiyat hareketlerini beraberinde getiriyor."