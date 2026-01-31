Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıyı hem umutlu, hem de tedirgin etti. hafta içerisinde 5 bin 591 doları gören ons altın haftayı 4 bin 849 dolar ile kapadı. Altındaki tarihi yükseliş, yatırımcıları kuyumcu kuyruğuna dökerken, zirveden alan yatırımcı 1 günde dağıldı. Altındaki değer kaybı bir günde yüzde 10 civarına geriledi.

Altın gramda 8 bin lirayı aştı, parasını TL'de tutmak istemeyenler kuyumculara akın etti. 8 bin 200 seviyelerine kadar çıkan gram altın dün öğle saatlerinde sert bir çekilme yaşadı, haftayı 6 bin 786 TL bandında kapattı.

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Gram altın: 6 bin 786,60 TL (Alış) 6 bin 788,96 TL (Satış)

Ons altın: 4 bin848,73 $ (Alış) 4 bin 849,83 $ (Satış)

Çeyrek altın 11 bin 662,00 TL (Alış) 12 bin 097,00 TL (Satış)

Yarım altın 23 bin324,00 TL (Alış) 24 bin 195,00 TL (Satış)

Tam altın TL 47 bin 694,76 TL (Alış) 48 bin 753,94 TL (Satış)