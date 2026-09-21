Küresel piyasalarda yatırımcıların yakından takip ettiği altın için dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Jefferies stratejisti Christopher Wood, değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti
Altın fiyatlarının geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Jefferies stratejisti Christopher Wood, uzun vadeli yükseliş beklentisini korurken ons altında bugün hayli uzak görünen bir seviyeyi gündeme taşıdıKaynak: Diğer
Altının mevcut konsolidasyon sürecine rağmen uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirten Wood, yatırımcıların önümüzdeki dönemde izlemesi gereken seviyelere dikkat çekti.
Wood’a göre altındaki kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade küresel ekonomide yaşanan yapısal gelişmeler belirleyici olacak.
Stratejist, özellikle ABD’nin mali görünümünün altın fiyatlarının geleceği açısından kritik önemde olduğunu düşünüyor.
Wood, ABD’nin kötüleşen mali görünümü nedeniyle yüksek faiz oranlarının uzun süre korunmasının zorlaşabileceğini, Fed’in faizleri daha fazla artırma alanının da sınırlı olduğunu savundu.
Bu tablonun uzun vadede altını destekleyebileceğini belirten Wood, portföyünde altın bulunmayan yatırımcıların mevcut seviyelerden alım yapmayı değerlendirebileceğini söyledi.
Halihazırda altın yatırımı bulunanlar için ise olası geri çekilmelere dikkat çekti. Wood, ons fiyatının 3 bin 800-4 bin dolar bandına gerilemesi durumunda mevcut pozisyonlara ekleme yapılabileceği görüşünü paylaştı.
Stratejistin açıklamalarındaki asıl dikkat çekici nokta ise uzun vadeli fiyat beklentisi oldu. Wood, altının önünde çok daha yüksek seviyelerin bulunduğunu düşünüyor.
Christopher Wood’un uzun vadeli tahminine göre altının ons fiyatı 10 bin dolara kadar ulaşabilir. Wood’un bu beklentisinin temelinde ABD’nin mali görünümü ve küresel ekonomik riskler bulunuyor.
Wood ayrıca artan jeopolitik risklere karşı reel varlıklara dikkat çekerek yatırımcıların portföylerinde altın ve bakır gibi varlıklara yer vermesi gerektiğini savundu.
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