Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti

Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti

Altın fiyatlarının geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Jefferies stratejisti Christopher Wood, uzun vadeli yükseliş beklentisini korurken ons altında bugün hayli uzak görünen bir seviyeyi gündeme taşıdı

Kaynak: Diğer
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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 1

Küresel piyasalarda yatırımcıların yakından takip ettiği altın için dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Jefferies stratejisti Christopher Wood, değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 2

Altının mevcut konsolidasyon sürecine rağmen uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirten Wood, yatırımcıların önümüzdeki dönemde izlemesi gereken seviyelere dikkat çekti.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 3

Wood’a göre altındaki kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade küresel ekonomide yaşanan yapısal gelişmeler belirleyici olacak.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 4

Stratejist, özellikle ABD’nin mali görünümünün altın fiyatlarının geleceği açısından kritik önemde olduğunu düşünüyor.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 5

Wood, ABD’nin kötüleşen mali görünümü nedeniyle yüksek faiz oranlarının uzun süre korunmasının zorlaşabileceğini, Fed’in faizleri daha fazla artırma alanının da sınırlı olduğunu savundu.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 6

Bu tablonun uzun vadede altını destekleyebileceğini belirten Wood, portföyünde altın bulunmayan yatırımcıların mevcut seviyelerden alım yapmayı değerlendirebileceğini söyledi.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 7

Halihazırda altın yatırımı bulunanlar için ise olası geri çekilmelere dikkat çekti. Wood, ons fiyatının 3 bin 800-4 bin dolar bandına gerilemesi durumunda mevcut pozisyonlara ekleme yapılabileceği görüşünü paylaştı.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 8

Stratejistin açıklamalarındaki asıl dikkat çekici nokta ise uzun vadeli fiyat beklentisi oldu. Wood, altının önünde çok daha yüksek seviyelerin bulunduğunu düşünüyor.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 9

Christopher Wood’un uzun vadeli tahminine göre altının ons fiyatı 10 bin dolara kadar ulaşabilir. Wood’un bu beklentisinin temelinde ABD’nin mali görünümü ve küresel ekonomik riskler bulunuyor.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 10

Wood ayrıca artan jeopolitik risklere karşı reel varlıklara dikkat çekerek yatırımcıların portföylerinde altın ve bakır gibi varlıklara yer vermesi gerektiğini savundu.

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Altında beklentileri değiştiren tahmin: Ünlü stratejist çıtayı yükseltti - Resim: 11

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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