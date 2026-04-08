Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesi ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesi duyurmasının ardından yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 850 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen trafiğe açılması şartıyla İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Bu gelişme, Orta Doğu’daki gerilimin küresel piyasalar üzerindeki baskısını hafifletirken makroekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürdü.

Spot piyasada önceki gün yüzde 1,2 yükselen altının ons fiyatı, ateşkes ilanının ardından bugün yüzde 3,1 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyelerine kadar geldi.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Doların küresel para birimleri karşısındaki zayıflaması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri destekleyen bir diğer unsur oldu. Asya pay piyasalarında endeksler yüzde 2’yi aşan kazançlar kaydetti. Orta Doğu’da savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden altın, son günlerde ateşkes umutları ve küresel büyümedeki yavaşlama beklentileriyle toparlanma eğilimine girdi.

Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert artışlar görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 77 dolar seviyesinin üzerine geldi.