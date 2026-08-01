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Kaynak: AA

Altın piyasasında temmuz ayında dikkat çeken bir dönüş yaşandı. Ons altın, yüzde 1’lik artışla 4.046 dolara çıkarak şubat ayından bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi.

5 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ

Altının ons fiyatı, önceki aylarda sert dalgalanmalar yaşamıştı.

Mart: Yüzde11,3 düşüş

Nisan: Yüzde 1 düşüş

Mayıs: Yüzde 1,8 düşüş

Haziran: Yüzde11,7 düşüş

Temmuzda gelen sınırlı yükseliş, bu düşüş trendinin ardından piyasalarda “yön değişimi” olarak yorumlandı.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD’de enflasyon ve tüketim verilerindeki yavaşlama, piyasalarda Fed’in faiz artırımı konusunda acele etmeyeceği beklentisini güçlendirdi.

Bu beklenti ve dolar endeksindeki gerileme, altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yer aldı.

Fed Başkanı Kevin Warsh’un temkinli açıklamaları da faiz artışı beklentilerinin zayıflamasına katkı sağladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR

Yıl genelinde ise ABD/İsrail-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişelerini artırarak merkez bankalarının daha sıkı politika izleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu durum, güvenli liman olarak dolara yönelimi artırırken altın üzerinde baskı oluşturdu.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Değerli metaller cephesinde gümüş, temmuz ayında yüzde 1,7 değer kaybederek 57,7 dolara geriledi.

Gümüş fiyatlarında, jeopolitik riskler ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması etkili oldu.

“YATAY SEYİR BEKLENİYOR”

Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde altının birkaç ay boyunca sınırlı hareket edebileceğini belirtti.

Corsini’ye göre:

2026 üçüncü çeyrek: 4.200 dolar

2026 son çeyrek: 4.000 dolar

2027 ortalama: 4.200 dolar

Zirve için Fed belirleyici olacak

Corsini, altının yönü üzerinde en kritik faktörün Fed’in para politikası ve doların seyri olacağını vurguladı.

Piyasaların, enerji fiyatları kaynaklı enflasyon baskısı nedeniyle Fed’in sıkı duruşunu sürdüreceğini fiyatladığını belirten Corsini, bu durumun altının yeni zirveleri test etmesini zorlaştırabileceğini ifade etti.

GÜÇLÜ DESTEK SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

Altında aşağı yönlü risklerin sınırlı olduğuna dikkat çeken Corsini, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv talebinin fiyatları desteklediğini belirtti.

Uzmanlara göre ons altında 3.600–3.800 dolar aralığı güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor.