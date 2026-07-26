İngiltere, İtalya ve Japonya’nın 2022 yılında başlattığı altıncı nesil savaş uçağı geliştirme programı Global Combat Air Programme (GCAP), ilk "gözlemci ülke" katılımıyla kapsamını genişletiyor. Londra’da düzenlenen üst düzey toplantıda imzalanan anlaşma doğrultusunda Kanada, programa finansal yükümlülük altına girmeden dahil olarak teknik ve endüstriyel süreçleri yakından izleme fırsatı yakaladı.

KARAR YETKİSİ OLMADAN SÜREÇLER TAKİP EDİLECEK

Kurucu üç ülke dışındaki ilk katılımcı ünvanını alan Kanada, yeni statüsü sayesinde projenin yönetim yapısı, geliştirme takvimi, güvenlik gereksinimleri ve tedarik zinciri gibi kritik alanlarda doğrudan bilgi sahibi olabilecek. Ayrıca insansız hava araçlarıyla entegrasyon modellerini de inceleme imkânı bulacak olan Kanada'nın, gözlemci statüsü nedeniyle mevcut aşamada karar alma yetkisi bulunmuyor.

F-35 İLE BİRLİKTE GÖREV YAPACAK YENİ NESİL PLATFORM

2035 yılına kadar envantere girmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı projesinde endüstriyel süreçleri BAE Systems, Leonardo ve Mitsubishi Heavy Industries yürütüyor. Süreç kapsamında kurulan Edgewing ortak girişimi, tasarım ve geliştirme çalışmaları için 4,6 milyar sterlin değerinde sözleşme imzaladı. Geliştirilecek platformun F-35 gibi beşinci nesil savaş uçaklarıyla entegre çalışması; yapay zekâ desteği, gelişmiş sensörler ve insansız sistemlerle ortak operasyon kabiliyetine sahip olması hedefleniyor.

KÜRESEL REKABET HIZ KAZANIYOR

ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing tarafından yürütülen F-47 merkezli NGAD programıyla birlikte Batı'nın en önemli iki projeden biri olan GCAP, küresel güç dengelerinde kritik bir rol oynuyor. Çin'in Chengdu J-36 ve Shenyang J-50 projeleriyle uçuş testlerini sürdürdüğü bu süreçte, Fransa, Almanya ve İspanya ortaklığındaki FCAS projesinde yaşanan aksaklıklar GCAP'ın Avrupa ve müttefikler için önemini artırıyor.