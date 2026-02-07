Dünya genelinde altın ve gümüşteki yükseliş, kuyumcuların önünde uzun kuyruklara neden olmuştu. Altının daha da yükselmesini bekleyen yatırımcılar, paralarını altın ve gümüşe yatırdı.

Yaşanan jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle altın ve gümüşte sert bir düşüş yaşanınca, vatandaşşar hangi yatırım aracına yönelmeliyim? Sorusunu sormaya başladı.

JP Morgan ve Deutsche Bank analistleri “Altın mı, Bitcoin mi alınır?” sorusuna yanıt verdi.

ALTIN MI BİTCOİN Mİ?

JP Morgan’ın analizinde, iki varlık arasındaki fiyat ayrışmasının belirginleştiğine vurgu yaparak, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar açısından daha cazip bir görünüm sunduğu ifade edildi. Bitcoin’in üretim maliyetini 87 bin dolar olarak hesapladıklarını, mevcut fiyatların ise bu seviyenin altında bulunduğuna vurgu yapıldı.

Deutsche Bank analistleri de kripto para piyasasında yaşanan genel düşüşün, büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ETF’lerden gerçekleştirdiği çıkışlardan kaynaklandığını belirtti. Raporda, ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden ocak ayında 3 milyar doların üzerinde çıkış meydana geldiğini, bu rakamın aralık ayında 2 milyar dolar, kasım ayında ise 7 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.