Altın yıl sonu ne kadar olacak? Uzmanlar açıkladı

‘GRAM ALTININ YIL SONU 10 BİN LİRAYA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUM’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de altının yıl sonu ne kadar çıkacağı ile ilgili tahminlerde bulundu. Ons altının yıl içinde 6 bin dolara ulaşacağını belirten Yıldırımtürk, “Gram altının ise yıl sonunda 10 bin TL’ye yükselmesini bekliyorum” dedi.