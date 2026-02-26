Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Altın yıl sonu ne kadar olacak? Uzmanlar açıkladı

Altın yıl sonu ne kadar olacak? Uzmanlar açıkladı

Altındaki inişli çıkışlı devam eden süreç, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Altına yatırım yapan veya yapmak isteyen vatandaşlar yıl sonunda altının ne seviyeye geleceğini merak ediyor. Sizler için uzmanların ve ünlü bankaların altın için yıl sonu tahminlerini derledik.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar tüm hızıyla devam ediyor. ABD’nin tarife, faiz ve İran politikasındaki belirsizlikler, varlık fiyatlarını da etkiliyor.

ABD’nin ticaret politikaları ile ilgili belirsizliğin sürmesiyle altın fiyatlarında artışı tetikliyor. Analistler, ABD’nin mali, ticaret ve dış politikasından kaynaklı etkilerin sürmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin yükselebileceğini belirtti.

Altındaki inişli çıkışlı devam eden süreç, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Altına yatırım yapan veya yapmak isteyen yurttaşlar sene sonunda altının ne seviyeye geleceğini merak ediyor.

Uzman isimler ve dev bankaların yıl sonu altın tahminlerini sizler için derledik.

ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan, altın fiyatları için 2026 sonu beklentisini 6.300 dolara yükseltti. . J.P. Morgan'a göre merkez bankaları ve yatırımcı talebinin etkisiyle altında sene boyu yükseliş devam edebilir.

‘GRAM ALTININ YIL SONU 10 BİN LİRAYA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUM’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de altının yıl sonu ne kadar çıkacağı ile ilgili tahminlerde bulundu. Ons altının yıl içinde 6 bin dolara ulaşacağını belirten Yıldırımtürk, “Gram altının ise yıl sonunda 10 bin TL’ye yükselmesini bekliyorum” dedi.

Finans Analisti İslam Memiş ise, 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak değerlendirdi. ons ile gram altın için yıl sonu tahminini açıklayan Memiş, Ons altında hedefin 6.000 dolar olduğunu, gram altının ise sene sonu 10 bin lirayı görebileceğini açıkladı.

Goldman Sachs ise, 2026 görünüm raporunda altın piyasasında yapısal talebin korunacağını ve fiyatların orta vadede yükseliş eğilimini devam ettireceğini öngürdü. Banka, ons altının 2026 yılının sonuna kadar 5 bin 400 dolar seviyesine yükseleceğini belirtti.

