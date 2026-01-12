İran’daki protestolar ve ABD Başkanı Trump’ın müdahale tehdidi ile artan jeopolitik riskler ile FED Başkanı Powell’a soruşturma izni verilmesi piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı.

Altının ons fiyatı 4 bin 601 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ons altın sonrasında ise 4 bin 575 dolarda dengelendi. Gram altın da 6 bin 382 lirayı görerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı’da altının gramı sonrasında 6 bin 356 lira seviyesine geriledi.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 10 bin 569 liradan satılırken tam altın ise 42 bin 106 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞTE BÜYÜK ARTIŞ

Altın fiyatları rekor kırarken gümüş de yeni haftaya büyük artışla başladı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 5,25 değer kazanarak 84,15 dolara geldi. Gümüş böylece tarihinde ilk kez 83 doların üstünü gördü.

Geçtiğimiz hafta başında 100 TL civarında seyreden gram gümüşün fiyatı cuma günü 110 TL seviyelerinin üzerine çıktı. Pazartesi günü itibariyle 123 TL olan ram gümüşün fiyatı yatırımcısına kazandırdı.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Piyasalardaki hareketlilik döviz kurlarına da yansıdı. Dolar güne hafif yükselişle 43,16 liradan başlarken euro ise 50,39 liradan işlem görüyor.