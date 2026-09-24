Altın fiyatlarında son dönemde görülen baskıya rağmen yükseliş beklentileri devam ediyor. TD Securities, değerli metalde mevcut geri çekilmenin kalıcı olmayabileceğini ve önümüzdeki dönemde yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğini değerlendirdi.
Altın yatırımcısının gözü 2027’de: Dev banka hedefini açıkladı
Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından TD Securities’ten dikkat çeken bir tahmin geldi.Kaynak: Diğer
Bankanın Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, altının 2027 yılında ons başına 5 bin dolar seviyesini aşabileceğini öngördü.
YATIRIMCI TALEBİ YENİDEN GÜÇLENİYOR
McKay, yüksek faizler ve reel getirilerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ancak yatırımcı talebi ile merkez bankalarının alımlarının değerli metali desteklemeye devam ettiğini belirtti.
TD Securities’in tahminlerine göre küresel altın ETF’leri temmuz ayından bu yana yaklaşık 6,3 milyon ons altın biriktirdi. Spekülatif yatırımcıların net uzun pozisyonlarında da haziran ayından itibaren toparlanma yaşandı.
Banka, mevcut pozisyonların geçmiş yıllardaki zirvelerin altında bulunmasının piyasaya yeni alımların girebilmesi için alan bıraktığını değerlendiriyor.
MERKEZ BANKALARINDAN AYLIK 70 TONLUK ALIM
Altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri de merkez bankalarının devam eden talebi. TD Securities, küresel merkez bankalarının üç aylık ortalamaya göre ayda yaklaşık 70 ton altın aldığını tahmin ediyor.
Çin'in de bu talepte öne çıktığı belirtilirken, Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.
FED BEKLENTİSİ KRİTİK
Piyasalardaki faiz beklentilerinin altının yönü açısından belirleyici olacağını ifade eden McKay, Fed’e yönelik sıkı para politikası beklentilerinin gerçekleşmemesi halinde altındaki yükselişin hız kazanabileceğini değerlendirdi.
Jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri, ABD'nin mali görünümüne ilişkin kaygılar ve para birimlerindeki değer kaybı beklentilerinin de yatırımcıların altına ilgisini canlı tutabileceği belirtiliyor.
2027 İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ
TD Securities, söz konusu faktörlerin bir araya gelmesiyle altındaki mevcut geri çekilmenin geçici kalabileceğini öngörüyor. Bankanın tahminine göre yeni bir yükseliş hareketiyle ons altın 2027 yılında 5 bin doların üzerine çıkabilir.