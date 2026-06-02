Dünya genelinde jeopolitik krizler patlak verdiğinde yatırımcının ilk kaçış noktası olan altın piyasasında bu kez tam tersi bir algoritma çalışıyor. ABD ile İran arasında şubat ayının son gününde başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanmasına yol açan savaş, enerji fiyatlarını uçururken küresel faiz beklentilerini de darmadağın etti. Bu durum, faiz getirisiz bir varlık olan altının belini bünyesel olarak büktü.

OCAKTA REKOR KIRMIŞTI, SAVAŞ SONRASI ÇARK ETTİ

Aslında altın için 2026 yılı rüya gibi başlamıştı. ABD yönetiminin Grönland’ı satın alma girişimi nedeniyle Avrupa ile yaşanan diplomatik kriz, yapay zeka şirketlerindeki balon endişeleri ve merkez bankalarının fiziki alımları altını uçurmuştu:

Yıl Başı: 4.313 Dolar

Ocak Zirvesi (Tarihi Rekor): 5.600 Dolar seviyesi test edildi. Ocak ayı %12,4 kazançla 4.849 dolardan kapandı.

Şubat Ayı: %8,5 değer kazancıyla 5.263 dolara tırmandı.

Ancak şubat sonu Orta Doğu'da patlak veren savaş ve lojistik hatların kilitlenmesiyle rüzgar tersine döndü. Yükselen petrol ve dizel fiyatları küresel enflasyonu hortlatınca, merkez bankalarının faiz indirme ümitleri suya düştü.

2008 KRİZİNDEN BU YANA EN SERT ÇÖKÜŞ

Fed’in bu yıl faiz indirmek bir yana, enflasyonist baskı sürmesi halinde yıl sonuna kadar yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisi altını adeta nakavt etti. 3 aylık tarihi düşüş serisi rapora şöyle yansıdı:

Mart Ayı: Ons altın 4.099 dolara kadar geriledi, ayı %11,32 düşüşle 4.667 dolardan kapattı. Bu düşüş, 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak tarihe geçti.

Nisan Ayı: %1 değer kaybı yaşandı.

Mayıs Ayı: %1,77 daha gerileyerek ayı 4.540 dolardan tamamladı.

GÜMÜŞTE SAVAŞ KESİNTİSİ SON BULDU

Gümüş de mart ayında 61 dolara kadar çakılarak %19,9'luk tarihi kayıp yaşamıştı. Ancak nisan düşüşünün ardından mayısta sanayi ve güneş paneli sektörünün güçlü talebiyle %2,1 toparlanarak kafayı kaldırdı.

DÜNYACA ÜNLÜ STRATEJİST AÇIKLADI: ALTIN NEDEN ZORLANIYOR?

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, emtia piyasalarındaki bu anormal durumu analiz etti. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin uzun süreli aksamasının petrol ve doğal gaz fiyatlarını yüksek tuttuğunu belirten Hansen, şunları söyledi:

"Jeopolitik gelişmeler bu kez klasik bir güvenli liman arayışına yol açmak yerine, yüksek enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon endişelerini körükledi. Bu durum tahvil getirilerini fırlattı, doları küresel ölçekte güçlendirdi ve Fed'in faiz indirimi beklentilerini masadan sildi. Faiz getirmeyen bir varlık olan altın, faiz oranları düştüğünde elde tutma maliyeti azaldığı için cazip hale gelir. Piyasalar faiz indirimi beklentilerini geri çektiğinde ise altın genellikle zorlanır. Yaşadığımız tam olarak budur."

Hansen, jeopolitik durumun istikrara kavuşması ve enerji şoklarının azalması durumunda, başta Çin’in güçlü iç talebi ve dünya merkez bankalarının fiziki altın toplama iştahı olmak üzere, altını destekleyen yapısal faktörlerin yeniden devreye gireceğini de sözlerine ekledi.