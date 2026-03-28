Küresel ekonomide savaşın etkileri artarken, piyasalar veri odaklı seyirden tamamen uzaklaşarak jeopolitik gelişmeleri fiyatlamaya başladı.
Altın yatırımcılarına hayati uyarı: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz kritik seviyeyi açıkladı
Ekonomist Doç. Dr. Eryılmaz, küresel piyasalarda jeopolitik risklerin makro verilerin önüne geçtiğini ifade ederek petrol fiyatlarının ana barometre haline geldiğine dikkat çekti. Eryılmaz, altın ve TCMB'nin faiz kararına ilişkin ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
Doç. Dr. Eryılmaz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki kırılmaların küresel büyüme üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.
MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ YÜKSELİŞİ GELEBİLİR
Swap hariç net rezervlerdeki 11.3 milyar dolarlık düşüşün piyasada baskı yarattığını ifade eden Eryılmaz, nisan ayında gündeme gelebilecek olası bir faiz yükselişinin ana sebebinin enflasyondan ötürü rezerv yönetimi olabileceğine dikkat çekti.
Eryılmaz, "Merkez Bankası'nın altın swapları gibi farklı araçları da devreye alabileceğini" ifade ederken, kur üzerindeki kontrolün esnetilmesi konusundaki tartışmaların da yoğunlaştığına dikkat çekti.
Türkiye ekonomisinin büyüme rotasına dair öngörülerini aktaran Eryılmaz, savaş öncesi %4 olan beklentilerin %3-3,5 bandına çekildiğini ifade etti. Savaşın süresine bağlı olarak risklerin değişebileceğinin altını çizen uzman, "savaşın bir yıldan fazla uzadığı en kötü senaryoda ise büyümenin %2'nin altına gerileyebileceği ve enflasyonun %35 ve üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Ancak mevcut tabloda Türkiye'nin stagflasyon riskinden henüz uzak olduğunu da sözlerine ekledi.
ALTIN YATIRIMCINA KADEMELİ ALIM TAVSİYESİ
Altın fiyatlarındaki yüksek volatiliteye karşı yatırımcılara uyarılarda bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, ons tarafinda dip seviyenin henüz netleşmediğini belirtti.
Teknik seviyeleri işaret eden Eryılmaz, "4.000-4.100 dolar seviyelerinin bir tutunma noktası olduğunu ancak kısa vadeli trend değişimi için "4.515 dolar üzerindeki kalıcılığın kritik" olduğunu vurguladı.
Eryılmaz, "Bu belirsiz dönemde yatırımcıların tek seferde alım yapmak yerine sermayelerini bölerek kademeli alim stratejisi izlemeleri çok daha uygun olacaktır” dedi.
NOT: BU HABERDE YER ALANLAR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR