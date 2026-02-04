Altın yatırımcıları piyasaları takip etmeye devam ediyor. Dünyanın önde genel yatırım bankalarından Goldman Sachs analistleri, altında özellikle Ocak 2026'da yaşanan sert dalgalanmaları ve Batı merkezli fon akışlarını mercek altına aldı. Analistlerin altın yatırımcısı için çizdiği yol haritası dikkat çekti. Ons altın an itibariyle 5.032,64 fiyatından işlem görüyor.

ONS ALTINDA HEDEF FİYAT 5.400 DOLARA YÜKSELTİLMİŞTİ

Goldman Sachs, 22 Ocak 2026 tarihli altın raporunda ons altın için yükseliş tahminin şu rakamlarla güncellemişti:

Eski Hedef: Ons başına 4.900 Dolar.

Yeni Hedef (Aralık 2026): 5.400 Dolar.

Banka, 5.400 dolarlık ons altın tahmininde risk dengesine dikkat çekerek "belirgin biçimde yukarı yönlü" kalmaya devam ettiğine işaret etti.

HAREKETLİLİĞİN KAYNAĞI: BATI

Altın fiyatlarında Ocak ayında görülen rekor hareketliliğin nedenlerini açıklayan Goldman Sachs, spekülasyonların kaynağının "Batı Merkezli Akımlar" olduğunu duyurdu.

Ünlü banka Goldman Sach, altında fiyat hareketlerinin zamanlamasının, sanılanın aksine Çin kaynaklı bireysel spekülasyondan değil, Batı merkezli kurumsal fon akımlarından kaynaklandığını ifade etti.

Ünlü banka, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini dolardan altına kaydırma eğilimlerine dikkat çekerek "sağlam bir taban" oluşturduklarını belirtti.

ALTININ ZİRVESİ İÇİN 3 TEMEL GEREKÇE

Goldman Sachs, altındaki "süper döngü" beklentisini Merkez Bankası Alımları, Stratejik Rezerv Kayması, Özel Sektörün Sadakati başlıklarıyla üç yapısal nedene dayandırdı.

Merkez bankalarının 2026 yılında ayda ortalama 60 ton altın almaya devam edeceği öngören Goldman Sachs, küresel makroekonomik ve politik belirsizliklerin (ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler) 2026 yılında da tam olarak çözülemeyeceği beklentisinin, altını en güvenli liman yaptığına dikkat çekti.

Goldman Sachs, özel sektör yatırımcılarının 2026 yılında ellerindeki altınları satmayacağını öngörerek, bu sebeple altında fiyat artışlarının olacağını duyurdu.