Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankalardan zirve tahmini

Ocak ayında ons altın başına 5.500 doları aşarak tarihi zirvesini gören altın, son dönemde yaklaşık %10 değer kaybetti. Ancak uzmanlara göre altındaki düşüş kalıcı değil. Analistler, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyor.
Altın yatırımcıları altın fiyatlarına yönelik yeni tahminleri takipte. Dünyanın önde gelen finans kuruluşları arasında yer alan ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın için yükseliş beklentisini koruyor. Dev bankalardan altın için zirve tahmini geldi.Dilek Taşdemir
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Uzmanlara göre altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında Merkez bankalarının altın alımlarını artırması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentisi, Küresel jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi ve altın yatırımcılarının dolardan uzaklaşması yer alıyor.
Bu gelişmeler, altına olan talebin güçlü kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.
ANZ’DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ: 5.800 DOLAR
ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes tarafından yayımlanan raporda, 2026 yılında merkez bankalarının yaklaşık 850 ton altın alımı yapacağı öngörüldü. Banka, bu güçlü talep sayesinde altının yıl sonunda 5.800 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
GOLDMAN SACHS: KISA VADELİ RİSKLER VAR AMA...
Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven ise piyasadaki risklere dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik bölgelerde yaşanabilecek gelişmelerin kısa vadede fiyatları baskılayabileceği ifade edildi.
Buna rağmen dev banka, genel görünümün pozitif olduğunu vurguluyor. Goldman Sachs’a göre Batı merkezli varlıklardan çıkış sürdükçe altın güçlü kalmaya devam edecek.
Ayrıca Fed’in olası 50 baz puanlık faiz indirimi, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir.
ALTINDA YÖN NE?
Uzmanlara göre altında kısa vadeli dalgalanmalar devam edebilir. Ancak uzun vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü beklenti korunuyor.
Özellikle merkez bankalarının altın alımları ve küresel belirsizlikler, altını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.