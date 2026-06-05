Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yıllar önce gerçekleştirdikleri iddia edilen milyonlarca liralık altın ve döviz vurgunuyla gündeme gelen 4 kuyumcu hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, firari durumdaki sanıklara yüzlerce yılı bulan hapis cezaları verdi.

2017 yılında Karakoçan'da faaliyet gösteren Aksoy Kuyumculuk'un ortakları Abdullah Aksoy, Derviş Aksoy, Mehmet Aksoy ve Ziyattin Aksoy'un, müşterilerden ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerden yüksek kazanç vaadiyle altın ve döviz topladığı öne sürüldü.

Bir süre sonra iş yerinin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, ortaklara ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin yaklaşık 20 milyon lira değerindeki altın ve dövizle yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

85 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından 85 mağdur, kuyumcu ortakları hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmanın ardından sanıklar hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından dava açıldı.

Uzun süredir firari olan sanıkların yargılandığı davada Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

TOPLAM CEZA 696 YILI BULDU

Mahkeme heyeti, 85 mağdura yönelik eylemleri ayrı ayrı değerlendirerek sanıkların her birini 174 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca her sanık hakkında 1 milyon 20 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Böylece 4 sanığa verilen toplam hapis cezası 696 yıla ulaştı. Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının ise devam ettiği öğrenildi.