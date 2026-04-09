Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşları, yatırımcı rotasını "güvenli liman"lara çevirdi. Külçe altın ve mevduat faizi, son bir yıllık süreçte enflasyon (TÜFE) karşısında kesintisiz reel getiri sağlayan tek yatırım araçları olarak öne çıktı. Dolar ve avro gibi döviz birimleri ise bu süreçte yatırımcısına kaybettirdi.

ALTIN VE MEVDUAT KORUDU

Mart ayı itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 97,74 artış gösteren altın, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 51,1 oranında net reel kazanç sundu. Altın, son 12 ayın tamamında reel getiri sağlama başarısı gösterdi.

Son bir yıldır kesintisiz kazandıran mevduat faizi, martta nominal bazda yüzde 33,46 artarken, reel bazda yüzde 1,98 getiri sağladı. Ayrıca mevduat faizi, mart ayı özelinde aylık bazda reel kazanç sunan tek araç olarak dikkat çekti.

DÖVİZ VE BORSA YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Altın ve mevduatın aksine; dolar, avro ve BIST 100 endeksi gibi popüler yatırım araçları enflasyon karşısında değer kaybetti.

TÜİK tarafından reel getirileri incelenen 6 finansal yatırım aracının son 12 aydaki yıllık bazda getirileri/kayıpları ise şu şekilde oldu: