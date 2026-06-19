Altın, gümüş ve platin fiyatları ABD dolarındaki güçlenme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ile ilgili sinyaller ve İsviçre'deki ABD-İran görüşmesinin bugün gerçekleşmeyeceği haberiyle çakıldı.
Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi
Altın ve gümüş fiyatları Fed'in şahin adımları, doların bir yılın zirvesine yükselmesi ve İsviçre'deki ABD-İran görüşmenin bugün gerçekleşmeyeceği haberiyle sert düştü.Kaynak: Haber Merkezi
Öte yandan meydana gelen gelişmelerin etkisiyle, ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik sene sonu tahminini aşağı yönlü güncelledi.
Ons altın dünden bu yana sert düşüşler yaşıyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.18'de 4 bin 126 dolarda bulunuyordu. Gün içinde 13.07'de 4 bin 155 dolarda bulunuyor.
Döviz Kurlarında da yükselişler yaşanıyor. Dolar/TL kuru 13.07'de 44,46 lirada bulunuyor. Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Euro/TL 53,26 lirada bulunuyor.
Gümüş fiyatları yeni günde sabah seansında 08.18'de 63,44 dolarda bulunuyordu. Ons gümüş 13.07'de 65 dolarda bulunuyor.
Platin de görüşmelerin iptalinden olumsuz etkilendi.
Bugün sabah seansında 08.18'de bin 638 dolarda bulunuyordu. Platin bugün 13.07'de bin 664 dolarda bulunuyor.