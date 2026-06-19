Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi

Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi

Altın ve gümüş fiyatları Fed'in şahin adımları, doların bir yılın zirvesine yükselmesi ve İsviçre'deki ABD-İran görüşmenin bugün gerçekleşmeyeceği haberiyle sert düştü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi - Resim: 1

Altın, gümüş ve platin fiyatları ABD dolarındaki güçlenme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ile ilgili sinyaller ve İsviçre'deki ABD-İran görüşmesinin bugün gerçekleşmeyeceği haberiyle çakıldı.

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Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi - Resim: 2

Öte yandan meydana gelen gelişmelerin etkisiyle, ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik sene sonu tahminini aşağı yönlü güncelledi.

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Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi - Resim: 3

Ons altın dünden bu yana sert düşüşler yaşıyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.18'de 4 bin 126 dolarda bulunuyordu. Gün içinde 13.07'de 4 bin 155 dolarda bulunuyor.

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Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi - Resim: 4

Döviz Kurlarında da yükselişler yaşanıyor. Dolar/TL kuru 13.07'de 44,46 lirada bulunuyor. Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Euro/TL 53,26 lirada bulunuyor.

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Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi - Resim: 5

Gümüş fiyatları yeni günde sabah seansında 08.18'de 63,44 dolarda bulunuyordu. Ons gümüş 13.07'de 65 dolarda bulunuyor.

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Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi - Resim: 6

Platin de görüşmelerin iptalinden olumsuz etkilendi.

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Altın ve gümüşün fiyatları değişti: ABD - İran görüşmeleri fitili ateşledi - Resim: 7

Bugün sabah seansında 08.18'de bin 638 dolarda bulunuyordu. Platin bugün 13.07'de bin 664 dolarda bulunuyor.

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