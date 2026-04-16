Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), 2026 yılının ilk çeyreğini güçlü bir fon büyüklüğüyle tamamladı. EGM verilerine göre, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539 milyon liraya ulaşırken, sistemdeki toplam katılımcı sayısı 17,9 milyonu buldu.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE8,6’LIK BÜYÜME

2025 yılını 2,16 trilyon liralık fon büyüklüğüyle kapatan sistem, yılın ilk üç ayında yaklaşık 186,4 milyar liralık net artış kaydetti. Bu dönemde 18 yaş altı katılımcı sayısı 1,67 milyona, sistemden emekli olanların sayısı ise 461 bine yükselerek tasarruf tabanının genişlediğini kanıtladı.

MART AYINDA JEOPOLİTİK FREN

Sistemin 2026 karnesindeki en dikkat çekici detay ise mart ayı performansı oldu. Şubat sonunda 2,5 trilyon lira seviyesinde olan toplam fon büyüklüğü, mart ayında 159 milyar liralık bir gerileme yaşadı. Uzmanlar, bu düşüşte Orta Doğu'daki savaş ortamının tetiklediği küresel piyasa satışlarının etkili olduğunu belirtiyor.

DEĞERLİ METALLERDE TARİHİ KAYIP

Mart ayı, özellikle kıymetli madenlere yatırım yapan fonlar için oldukça zorlu geçti. Altının ons fiyatı, 2008 Küresel Finansal Krizi'nden bu yana görülen en sert aylık değer kaybıyla yüzde 11,3 gerileyerek 4 bin 99 dolara indi. Gümüş ise yüzde 19,9’luk düşüşle 75,1 dolar seviyelerine çekildi. Bu keskin volatilite, BES fonlarının mart ayı toplam büyüklüğündeki erimenin ana gerekçesi olarak kaydedildi.