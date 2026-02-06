Piyasalar haftanın son işlem gününde hareketliliği koruyor. Altın ve gümüş fiyatları hafif yükselişe geçerken haftayı artı değerde kapatmaya çalışıyor. Piyasalarda gözler bugün ABD ile İran arasında yapılacak müzakerelere çevrildi. İki ülkenin Umman’da yapacağı görüşmede İran’ın nükleer programının ele alınması bekleniyor. Söz konusu görüşme askeri gerilimin arttığı dönemde kritik önem taşıyor.

Altının ons fiyatı dünkü düşüşün ardından yüzde 1,40 artışla 4 bin 847 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın ise yüzde 0,48 değer kazanarak 7 bin 393 liradan satılıyor. Çeyrek altın 12 bin 601 liradan işlem görürken tam altın ise 48 bin 12 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Altının yanı sıra gümüş de haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Piyasanın en değerli ikinci metalinde ons fiyatı yüzde 2,63 oranında değer kazanarak 72,84 dolar seviyesinde bulunuyor.

JP Morgan da yayımladığı notta, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığını vurgularken, kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanma ihtimali olabileceğini belirtti.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Döviz kurları da güne hafif yükselişle başladı. Dolar yüzde 0,19 değer kazanarak 43,62 dolardan işlem görüyor. Euro ise yüzde 0,21 artışla 51,51 lira seviyesinde bulunuyor.