ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırması sonrası artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının pazartesi gününden bu yana yükselmesine neden olmuştu. Ancak piyasalarda bugün düşüş var.

Analistler, son günlerde artan fiyatlar sonrası yatırımcıların bugün kâr satışlarına yöneldiğini belirtiyor.

Altının ons fiyatı açılıştan bu yana yüzde 0,80 değer kaybederek 4 bin 459 dolara geldi. Açılışı 4 bin 495 dolardan yapan ons altın 4 bin 443 dolara kadar geriledi.

Altının gram fiyatı ise ons fiyatındaki düşüşün etkisi ile birlikte yüzde 0,57 düşüşle 6 bin 371 lira seviyesine geldi.

Çeyrek altın 10 bin 391 liradan satılırken, tam altın ise 41 bin 403 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜŞTE

Spot gümüş, yüzde 1,2 düşüşle 80,34 dolar seviyesine geriledi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Gümüş, yılı yüzde 147’lik artışla tamamlayarak altını açık ara geride bırakmış ve tarihindeki en güçlü performansını kaydetmişti.

Spot platin yüzde 2,9 düşüşle 2.373 dolara inerken, geçen pazartesi 2.478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Paladyum ise yüzde 2,5 değer kaybederek 1.777,22 dolar seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar, Fed’in 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapmasını beklerken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yeni ipuçları vereceği için yakından takip ediliyor.

DÖVİZ KURLARINDA HAFİF YÜKSELİŞ

Değerli metallerdeki düşüşün yanı sıra döviz kurlarında hafif artış yaşanıyor. Dolar güne yüzde 0,05 artışla 43,05 liradan başlarken euro ise yüzde 0,12 oranında yükselerek 50,39 lira seviyesinde işlem görüyor.