ABD’nin aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilerin beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından kıymetli maden fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaşandı.

ABD’DE ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 senesi aralık ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 yükselerek, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI ENFLASYON VERİSİ SONRASI YÜKSELDİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Fed Başkanı Jerome Powell’a açılan soruşturma ve İran’da yükselen jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dün 4 bin 630 dolarla rekor kıran spot altın, bu sabah saatlerinde kâr satışlarıyla bir miktar geriledi.

Fakat enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra altında yeniden yükseliş meydana geldi. Ons altın 4 bin 620 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 4 bin 611 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın da yeni zirvesini gördü. Güne 6 bin 351 TL seviyesinden başlayan gram altın, 6 bin 412 TL ile rekor tazeledi. Gram altın şu sıralarda 6 bin 395 TL seviyesinden işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YENİ ZİRVE

Kıymetli metallerde yükseliş gümüş tarafında da etkisini gösterdi. Gümüş fiyatlarında yeni rekor seviyeler kaydedildi. Ons gümüş fiyatı 87,82 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü.