Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
Altın ve gümüşe yatırım yapan "Eyvah" diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar

Fed'in "tek faiz indirimi" sinyali ve Jerome Powell'in şahin açıklamaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla beraber altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelerinden hızla uzaklaşırken, değerli metallerdeki kayıp bir günde yüzde 7'yi geçti.

Baran Yalçın

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı ve sıkı para politikası sinyallerinden sonra düştü.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 2

ALTIN DURDURULAMIYOR

Altının onsu bugün rekor düşerek, gün içinde 4 bin 503 dolara kadar düştü. Öte yandan gram altın da değer kaybederek 6 bin 416 TL'ye geriledi.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 3

FED'İN KARARI PİYASALARI SARSTI

Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla dün altın ons fiyatında başlayan düşüş trendi, Fed'in kararı sonrası hız kazandı.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 4

Dün politika faizini değiştirmeyen Fed, yılın geri kalanı için daha önce beklenen iki indirim yerine sadece tek bir faiz indirimi sinyali verdi.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 5

Bu gelişmeyle beraber altın fiyatları, ocak ayı sonunda ulaştığı yaklaşık 5 bin 600 dolarlık rekor seviyesinden hızla uzaklaşmaya başladı.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 6

POWELL'IN AÇIKLAMALARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından gerçekleştirdiği açıklamada, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğine vurgu yaptı.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 7

Enflasyonda kalıcı bir düşüş meydana gelmediği sürece faiz indirimi için bir neden olmadığını dikkat çeken Powell'in şahin tonlu açıklamaları, dolara olan talebi artırırken altın fiyatları üzerinde ek baskı meydana getirdi.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 8

ABD ve İsrail'in İran'a şubat ayı sonunda başlayan saldırılarıyla beraber "güvenli liman" arayışındaki yatırımcıların dolara yönelmesi, değerli metaller üzerindeki baskıyı yükseltti.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 9

Altının dünya piyasalarında dolar cinsinden işlem görmesi sebebiyle doların değer kazanması söz konusu metali diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirerek talebi düşürüyor.

Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar - Resim: 10

GÜMÜŞTE SERT DÜŞTÜ

Altınla benzer bir grafik sergileyen gümüş fiyatları da bugün yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 65,52 dolara geriledi. Gümüşün de tıpkı altın gibi ocak sonunda gördüğü 121,65 dolarlık rekor seviyesinden her geçen gün daha da uzaklaşması dikkati çekiyor.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Haber Merkezi
