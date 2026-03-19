Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı ve sıkı para politikası sinyallerinden sonra düştü.
Altın ve gümüşe yatırım yapan “Eyvah” diyecek: Ne yapacaklarını şaşıracaklar
Fed'in "tek faiz indirimi" sinyali ve Jerome Powell'in şahin açıklamaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla beraber altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelerinden hızla uzaklaşırken, değerli metallerdeki kayıp bir günde yüzde 7'yi geçti.Derleyen: Baran Yalçın
ALTIN DURDURULAMIYOR
Altının onsu bugün rekor düşerek, gün içinde 4 bin 503 dolara kadar düştü. Öte yandan gram altın da değer kaybederek 6 bin 416 TL'ye geriledi.
FED'İN KARARI PİYASALARI SARSTI
Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla dün altın ons fiyatında başlayan düşüş trendi, Fed'in kararı sonrası hız kazandı.
Dün politika faizini değiştirmeyen Fed, yılın geri kalanı için daha önce beklenen iki indirim yerine sadece tek bir faiz indirimi sinyali verdi.
Bu gelişmeyle beraber altın fiyatları, ocak ayı sonunda ulaştığı yaklaşık 5 bin 600 dolarlık rekor seviyesinden hızla uzaklaşmaya başladı.
POWELL'IN AÇIKLAMALARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından gerçekleştirdiği açıklamada, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğine vurgu yaptı.
Enflasyonda kalıcı bir düşüş meydana gelmediği sürece faiz indirimi için bir neden olmadığını dikkat çeken Powell'in şahin tonlu açıklamaları, dolara olan talebi artırırken altın fiyatları üzerinde ek baskı meydana getirdi.
ABD ve İsrail'in İran'a şubat ayı sonunda başlayan saldırılarıyla beraber "güvenli liman" arayışındaki yatırımcıların dolara yönelmesi, değerli metaller üzerindeki baskıyı yükseltti.
Altının dünya piyasalarında dolar cinsinden işlem görmesi sebebiyle doların değer kazanması söz konusu metali diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirerek talebi düşürüyor.
GÜMÜŞTE SERT DÜŞTÜ
Altınla benzer bir grafik sergileyen gümüş fiyatları da bugün yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 65,52 dolara geriledi. Gümüşün de tıpkı altın gibi ocak sonunda gördüğü 121,65 dolarlık rekor seviyesinden her geçen gün daha da uzaklaşması dikkati çekiyor.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.