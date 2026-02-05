Altın ve gümüş fiyatları 2 günlük toparlanma sonrası yeniden düşüşe geçti. Dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek noktasına yükselmesi, ABD ile Çin liderleri arasında yapıcı geçen görüşme, beklentilerin üzerinde gelen ABD makro verileri ve ETF’lerden yaşanan milyar dolarlık çıkışlar, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan yarın ABD ile İran arasında gerçekleşecek görüşme de piyasalardaki düşüşte etkili oldu.

Altının ons fiyatı sabah erken saatlerde 4 bin 791 dolara kadar geriledikten sonra 4 bin 853 dolar seviyesine geldi. Gram altın ise 6 bin 815 liraya kadar geriledikten sonra toparlanarak 7 bin 180 liraya geldi. Çeyrek altın 12 bin 108 liradan satılırken tam altın ise 48 bin 321 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Piyasalardaki düşüş gümüş fiyatlarına sert şekilde yansıdı. Geçtiğimiz 2 gün yükselen gümüşün ons fiyatı bugün yüzde 13,63 değer kaybederek 76,63 dolara geriledi.

Düşüş alıcılarının daha düşük seviyelerde devreye girebileceği umutlarına rağmen, son toparlanmanın tutunamaması nedeniyle gümüş ve diğer metallerdeki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurlarına bakıldığında ise dolar yüzde 0,02 değer kazanarak 43,53 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,06 yükselerek 51,44 lira seviyesinde yer alıyor.