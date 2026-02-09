Piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. Doların diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesi, altın ve gümüş gibi değerli metalleri dolar üzerinden alan yatırımcılar için fiyatların ucuzlamasının önünü açtı.

Ayrıca ABD ve İran arasında Cuma günü gerçekleşen dolaylı görüşmeler, jeopolitik risklerin biraz da olsa yumuşamasını sağladı. ABD’nin askeri müdahale tehdidinin devam ettiği günlerde Umman’da gerçekleşen görüşmeler sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, nükleer müzakerelerin başarılı olması için İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasının kritik olduğunu söyledi.

Yaşanan gelişmeler sonrası altının ons fiyatı yeni haftaya 5 bin doların üzerinde başladı. Yüzde 1,34 değer kazanan ons altın 5 bin 20 dolardan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı’da gram altının fiyatı ise yüzde 1,15 artışla 7 bin 523 liradan satılıyor. Çeyrek altın 12 bin 264 liradan işlem görürken tam altın ise 48 bin 813 lira seviyesinde yer alıyor.

Küresel piyasalar FED’in faiz indirimi ihtimalini takip ederken bu hafta içinde ABD’den gelecek verileri de bekliyor.

GÜMÜŞ ÇIKIŞA GEÇTİ

Tarihinde ilk kez 100 dolar seviyesini aştıktan sonra büyük düşüş yaşayan gümüş yeniden toparlanmaya çalışıyor. Gümüşün ons fiyatı yeni haftaya yüzde 4,85 değer kazanarak 81,85 dolardan başladı. 29 Ocak’ta 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Spot platin yüzde 0,2 düşüşle 2.091,54 dolar seviyesine gerilerken, paladyum yüzde 1 artışla 1.723,37 dolara yükseldi.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurlarına bakıldığında ise dolar yüzde 0,05 düşüşle 43,58 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,18 oranında değer kazanarak 51,69 lira seviyesine geldi.