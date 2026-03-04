Altın ve gümüş jeopolitik gelişmeler ve bunun getirdiği ekonomik krizin de etkisiyle inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay altın ve gümüşte artışın çok yüksek olabileceğini, tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.
Altın ve gümüş tarihi seviyeye gelecek: Uzman isim açıkladı
Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay altın ve gümüşte tarihi seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi.Derleyen: Baran Yalçın
"ALTINDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR"
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ons altında ana destek hattının 5.300 dolar seviyesi olduğunu söyleyen Atalay, “Altın bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi güçlenmeye devam edecektir. Eğer Orta Doğu’daki savaş uzun bir zamana yayılırsa, altın ve hatta gümüşte daha önce görülmemiş yeni zirveler gündeme gelebilir” dedi.
Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik ederken, satış baskısının ardından gümüş fiyatlarıda da inişli çıkışlı hallet devam ediyor.
Altının jeopolitik risk primini net şekilde fiyatladığını belirten diyen Atalay, küresel jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları hisse senedi ve kripto varlıklardan uzaklaştırarak altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelttiğinin altını çizdi.
Atalay’a göre altın, yılbaşından bu yana yüzde 85’lik getiri sağlayarak hem küresel hisse senedi piyasalarını hem de kripto varlıkları geride bıraktı.