Altın ve gümüş tarihi seviyeye gelecek: Uzman isim açıkladı

"ALTINDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ons altında ana destek hattının 5.300 dolar seviyesi olduğunu söyleyen Atalay, “Altın bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi güçlenmeye devam edecektir. Eğer Orta Doğu’daki savaş uzun bir zamana yayılırsa, altın ve hatta gümüşte daha önce görülmemiş yeni zirveler gündeme gelebilir” dedi.