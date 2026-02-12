ABD’den gelen son ekonomik veriler piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor. ABD’de istihdam artışı ocak ayında beklenmedik şekilde hızlandı ve işsizlik oranı yüzde 4,3’e geriledi. Bu durum, iş gücü piyasasının istikrarlı olduğuna işaret ederek, politika yapıcılar enflasyonu izlerken Fed’e faizleri bir süre sabit tutma alanı sağlayabilir.

ABD dolar endeksi, ABD ekonomisinin temel sağlığına işaret eden beklenmedik derecede güçlü istihdam raporunun ardından çarşamba günkü rallisini sürdürerek yükseldi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada İran konusunda nasıl ilerleyeceklerine ilişkin kesin bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi. Trump, İran ile müzakerelerin devam edeceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD’den gelen verilerle birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 0,55 düşüşle 5 bin 59 dolar oldu. Kapalıçarşı’da gram altın ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybederek 7 bin 388 liradan satılıyor. Çeyrek altın 12 bin 26 liradan işlem görürken tam altın ise 47 bin 922 lira seviyesinde yer alıyor.

GÜMÜŞ DE DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte gümüş de bugün değer kaybetti. Piyasadaki en değerli ikinci metal olan gümüşün ons fiyatı yüzde 1,21 düşüşle 83,27 dolara geldi.

Öte yandan spot platin yüzde 1 düşüşle ons başına 2 bin 110 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,4 artışla 1.707 dolara yükseldi.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada döviz kurlarında ise hafif yükseliş görülüyor. Dolar güne yüzde 0,02 artışla 43,65 liradan başlarken euro ise yüzde 0,21 oranında değer kazanarak 51,95 lira seviyesine geldi.