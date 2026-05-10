Altın ve borsada ya tamam ya devam günü: İslam Memiş yarına dikkat çekti: Bambaşka bir güne uyanabiliriz

Altın ve borsada ya tamam ya devam günü: İslam Memiş yarına dikkat çekti: Bambaşka bir güne uyanabiliriz

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların kaderinin hafta sonu İran ve ABD hattından gelecek haberlere kilitlendiğini duyurdu. "Araftayız" diyen Memiş, gram altın için 7.500 TL ve Borsa için 16 bin puan hedeflerini masaya koydu.

Savaşın gidişatına göre Pazartesi sabahı piyasalar ya bayram edecek ya da büyük bir kırılım yaşayacak.

Küresel piyasalar nefesini tuttu, Orta Doğu’dan gelecek haber akışına kilitlendi. A Haber canlı yayınında "araf" uyarısı yapan İslam Memiş, yatırımcının önünde iki keskin yol olduğunu vurguladı.

Pazartesi sabahı ekranların rengini "barış" veya "savaş" kelimeleri belirleyecek. İşte Memiş’in o kritik "Pazartesi" senaryoları:

Anlaşma Olursa Altın 7.500 TL’ye Koşacak!

İslam Memiş, jeopolitik tansiyonun düşmesi ve kalıcı bir anlaşma haberinin gelmesi durumunda piyasalarda "iyimserlik rüzgarı" eseceğini belirtti. Memiş, barış senaryosunda şu rakamları işaret etti:

Ons Altın: 5 bin 200 dolar seviyesi gündeme gelecek.

Gram Altın: 7 bin ile 7 bin 500 TL aralığı test edilecek.

Borsa İstanbul: BIST 100 endeksinde 16 bin puan seviyesi hedef alınacak.

"Savaşa Devam" Denirse Desteklere Dikkat!

Savaşın sürmesi ve gerilimin tırmanması halinde piyasaların sert bir satış baskısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Memiş, "savaşa devam" senaryosunda şu seviyelerin takip edileceğini söyledi:

Ons Altın: 4 bin 500 dolar seviyesi güçlü bir destek konumu olacak.

Gram Altın: 6 bin 500 TL seviyesi kritik bir tutunma noktası olarak izlenecek.

Borsa İstanbul: 14 bin puan seviyesi destek olarak çalışmaya devam edecek.

"Piyasalar Gergin Kapanış Yapacak"

Piyasaların hafta sonuna oldukça stresli girdiğini belirten ünlü analist, "Hafta sonu gelecek haber akışı yönü tayin edecek.

Ya savaşa devam haberiyle piyasalar sarsılacak ya da barış haberiyle yeni zirveler görülecek. Yatırımcı şu an pusuya yatmış durumda, kısa vadeli haber akışına odaklanmak şart" dedi.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

