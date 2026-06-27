Küresel piyasalarda 2026 yılının ilk altı ayı, finansal enstrümanlar arasındaki güç dengesini kökten değiştirdi. Yapay zekâ altyapısına yönelik talebin çılgınlık seviyesine ulaşmasıyla birlikte, veri merkezlerinde kullanılan bellek ve depolama teknolojilerini üreten dev şirketlerin hisseleri adeta uzaya çıktı. Yatırımcı ilgisinin teknoloji ve yapay zeka temalı hisselere kaymasıyla, eski dönemin parlayan yıldızları olan savunma sanayi şirketleri ivme kaybederken, yüksek faiz oranları ve tahvil getirilerindeki tırmanış geleneksel güvenli limanları yerle bir etti.

YAPAY ZEKA RALLİSİ SINIR TANIMADI: SANDİSK’TEN YÜZDE 850’LİK DÜNYA REKORU

2026'nın ilk yarısında yeni kar merkezi yapay zeka sektörü oldu. Yapay zeka altyapısına yönelik talebin patlaması, bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketleri birer servet makinesine dönüştürdü. SanDisk hisseleri yılın ilk yarısında yüzde 850'nin üzerinde değer kazanarak tarihe geçerken; Western Digital, Micron Technology ve Seagate Technology hisseleri de üç katın üzerinde yükseliş kaydetti. Teknolojinin diğer devleri Intel, Dell, AMD ve Applied Materials ise aynı dönemde yüzde 150 ila yüzde 280 arasında prim yaparak parayı tek bir merkezde topladı.

ASYA BORSALARI UÇUŞA GEÇTİ, AVRUPA YERİNDE SAYDI

Yapay zeka çılgınlığının tetiklediği sermaye akışı Asya piyasalarını adeta ihya etti. Bellek çipi üretim üssü olan Güney Kore'nin KOSPI endeksi yaklaşık iki katına çıkarken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 40 yükseliş kaydetti. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi de bu rüzgardan payını alarak yaklaşık yüzde 27 değer kazandı. Buna karşılık Avrupa borsaları sönük kaldı; İngiltere’de birleşme ve satın alma işlemleri borsaya destek verse de FTSE 100 ancak yüzde 7, Fransız CAC 40 yüzde 5 ve Alman DAX endeksi yüzde 2 yükseldi. Hindistan ve Hong Kong borsaları ise yılın ilk yarısını negatif bölgede kapatarak yatırımcısını üzdü.

"GÜVENLİ LİMAN" DEDİLER, YATIRIMCIYI TERSTE BIRAKTILAR! ALTIN VE BİTCOİN ÇAKILDI!

Dünyadaki tüm jeopolitik gerilimlere ve savaş tamtamlarına rağmen, rantiye baronlarının yüksek faiz ve tahvil getirisi tuzağı altını vurdu. Güvenli liman talebinden beklenen desteği alamayan altın, ocak ayında gördüğü tarihi rekor seviyeden tam yüzde 28 gerileyerek büyük bir çöküş yaşadı. Kripto para piyasasının lideri Bitcoin de yüksek faiz ortamına yenik düşerek yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti ve 2026'nın en zayıf performans gösteren yatırım araçlarından biri olarak tarihe geçti. 2025 yılının gözdesi olan savunma sanayi hisseleri ise artan harcamaların zaten fiyatlara yansımış olması nedeniyle bu yıl hız kesti ve yatırımcısını hüsrana uğrattı.

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