Altın ve gümüş son dönemde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Tarihi zirvesini yaşayan iki maden geçtiğimiz günlerde bir anda anlık düşüş yaşadı.
Altın tarihi rekor kıracak: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz açıkladı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının bu sene sadece toparlanmakla kalmayacağını tarihi rekorlarını bile geride bırakacak bir yükseliş yaşayacağını açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Altındaki düşüş ve yükseliş dalgalı halde devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu iki maden hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
‘DİKKATLİ OLUN!’
'Altın yükselecek mi?' sorusuna yanıt veren Eryılmaz, 'Dikkatli olun, piyasanın oturmasını görmek lazım. 'Nasıl olsa düştü, burası dip, hemen alayım' mantığıyla hareket etmemek gerekiyor. Uzun vadeli altın yatırımcısı için her belirgin geri çekilme kademeli alım fırsatı olabilir. 'Al ve unut' stratejisi denildiğinde ise en az üç yıllık bir perspektif kastediliyor” sözlerini sarf etti.
‘ALTIN FİYATLARININ TARİHİ REKORLARINI BU YIL GÖRMESİNİ BEKLERİM’
Altın ve gümüşü kıyaslayan Eryılmaz, altının daha güvenli yatırım aracı olduğunu ifade etti. Altının tarihi rekorlar kıracağını söyleyen Eryılmaz, şunları söyledi,
'Eğer toparlanma olacaksa altının daha güçlü toparlanması ve tarihi rekorlarını bu yıl görmesini beklerim. Hatta üzerine çıkmasını beklerim. Fakat hep söylüyorum gümüşe daha mesafeliyim. Gümüşün bu yılki o 121 dolar en üst seviyesini çok görebileceğini düşünmüyorum. Geçmişte de sert düşüşlerden sonra altın toparlanırken gümüşün aynı performansı gösteremediği dönemler oldu. Üstelik gümüş bir günde yüzde 10 düşebiliyor.'