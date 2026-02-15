Altın tarihi rekor kıracak: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz açıkladı

‘ALTIN FİYATLARININ TARİHİ REKORLARINI BU YIL GÖRMESİNİ BEKLERİM’

Altın ve gümüşü kıyaslayan Eryılmaz, altının daha güvenli yatırım aracı olduğunu ifade etti. Altının tarihi rekorlar kıracağını söyleyen Eryılmaz, şunları söyledi,

'Eğer toparlanma olacaksa altının daha güçlü toparlanması ve tarihi rekorlarını bu yıl görmesini beklerim. Hatta üzerine çıkmasını beklerim. Fakat hep söylüyorum gümüşe daha mesafeliyim. Gümüşün bu yılki o 121 dolar en üst seviyesini çok görebileceğini düşünmüyorum. Geçmişte de sert düşüşlerden sonra altın toparlanırken gümüşün aynı performansı gösteremediği dönemler oldu. Üstelik gümüş bir günde yüzde 10 düşebiliyor.'